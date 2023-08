Universitas Terbuka Sepakat Wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Pemkot Bandung

TRIBUNJABAR.ID, - Universitas Terbuka (UT) sebagai Perguruan Tinggi Negeri serta pelopor pendidikan tinggi, terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Dalam semangat mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas hingga ke pelosok negeri, Universitas Terbuka sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penandatanganan ini dilakukan oleh Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. dengan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Dr. H. Ema Sumarna, M.Si.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Universitas Terbuka dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutan Kepala Bagian Kerja Sama Kota Bandung Bariati Ratna Aju, S.E, S.H., ia menyampaikan bahwa dalam mengoptimalkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder termasuk dengan perguruan tinggi. Kerja sama dengan perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan kota, sumbangsih dalam pemikiran solusi, media untuk saling bertukar informasi dan pendampingan.

Selanjutnya, Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. menyampaikan bahwa UT lahir sebagai penanda dalam perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia. UT memberikan pelayanan pendidikan tinggi tanpa ada batasan usia, tahun ijazah, ruang dan waktu belajar. Prof. Ojat menambahkan bahwa UT memberikan akses bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pada pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau. UT menjangkau yang tidak terjangkau, reaching the unreach, making higher education open to all.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Dr. H. Ema Sumarna, M.Si.menyampaikan bahwa mendukung potensi kolaborasi dengan berbagai stakeholder di Kota Bandung. Ia menghimbau untuk tindak lanjut kerja sama dengan dinas-dinas di Kota Bandung guna peningkatan pelayanan publik di wilayah Kota Bandung. Memberikan manfaat dan kontribusi bagi Kota Bandung.

UT merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke-45 dan menjadi pionir di Indonesia yang mengedepankan Pendidikan Tinggi, Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ). Dengan mode pendidikan jarak jauh, UT menjadi pilihan bagi masyarakat di Indonesia karena sifat pembelajaran yang fleksibel, serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa terhambat ruang dan waktu.

Saat ini UT mendukung pula program pemerintah dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi UT yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat. UT terus berkomitmen untuk menjangkau yang tidak terjangkau dengan melakukan pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Daerah Kota Bandung juga menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Universitas Widyatama, dan Institut Kesehatan Immanuel.