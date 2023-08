Ratusan Bobotoh Beri Dukungan saat Latihan Persib Bandung, Marc Klok Ajak Penuhi Stadion GBLA Lagi

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan bobotoh memberikan dukungan kepada Persib Bandung saat sesi latihan di Stadion Sidolig, Kota Bandung, pada Rabu (30/8/2023).

Dukungan ini merupakan inisiatif dari komunitas bobotoh untuk memberikan suntikan motivasi kepada para pemain Persib, jelang laga melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/9/2023).

Beberapa spanduk besar yang bertulisan "Kami Takan Berpaling Kan Selamanya Persib Bandung", "Love and Dedication The Only One Forever", dan "Do'a Kami Tetap yang Terbaik Untuk Tim Persib", bobotoh terus memberikan semangat dengan nyanyian chant-nya.

Terpantau Tribunjabar.id, seusai latihan para penggawa Persib beserta staf pelatih menyambut dan mendengarkan aspirasi bobotoh yang berpesan untuk membawa tiga poin saat lawan Persija Jakarta.

Dengan teriakan yang keras dan nyanyian yang khas, bobotoh terus memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain.

Seusai mendengarkan motivasi, salah satu penggawa Persib yaitu Marc Anthony Klok bertanya kepada ratusan bobotoh tersebut, mengapa mendukung di sesi latihan, bukan di dalam stadion.

"Kenapa kalian dukung tim saat sesi latihan, tetapi tidak datang saat bertanding?" ucap Klok saat dihadapan para bobotoh.

Sontak pertanyaan tersebut, langsung dibalas dengan lantang oleh bobotoh yang menjelaskan alasannya karena management.

Meskipun Klok sudah mengetahui sejak lama permasalahan manajemen dan bobotoh, pemain naturalisasi Belanda tersebut tetap mengajak bobotoh untuk datang ke stadion saat Persib bertanding di GBLA.

Klok mengungkap, dirinya sangat merindukan nyanyian bobotoh di sepanjang pertandingan dan selebrasi "Viking Clap" saat Pangeran Biru memenangkan laga.

"Kami butuh kalian di sana. Kita semua harus berkumpul dan satu. Kemarin kami bermain, tidak ada orang (sedikit penonton). Saya tahu masalah kalian, tapi pemain butuh kalian semua," ujarnya dengan lantang.

Seperti yang diketahui, bobotoh sedang melakukan aksi "Menepi Sejenak" sejak laga pekan ketiga saat melawan Dewa United di Stadion GBLA pada 14 Juli 2023 lalu.

Diketahui aksi Menepi Sejenak ini, di latar belakangi oleh rasa kecewa bobotoh terhadap management yang dianggap menyulitkan dengan adanya kebijakan sistem penjualan tiket terbaru.

Terdapat dua tuntutan utama yang dilayangkan bobotoh, seperti kenaikan harga tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan sistem pembelian tiket yang menurut mereka terkesan dipersulit.

