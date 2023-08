Kemampuan Diplomasi Unggulkan Prabowo untuk Jadi Presiden Selanjutnya

TRIBUNJABAR.ID - Dikenal di dunia internasional menjadi salah satu keunggulan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Pengamat Politik Hubungan Internasional Universitas Jember, Abubakar Eby Hara mengatakan Menteri Pertahanan tersebut memang sudah dikenal dengan baik di dunia internasional.

Ia menambahkan, Prabowo yang pernah mendapatkan pelatihan khusus selama di Amerika Serikat (AS) jadi sebuah daya tawar yang menarik jelang Pilpres 2024. Apalagi menurutnya, saat ini Capres Koalisi Indonesia Maju itu menjadi Menteri Pertahanan dan menduduki kementerian paling strategis.

“Pak Prabowo tentu sosok internasional, dia dikenal luas di dunia internasional,” kata Abubakar Eby Hara, yang akrab disapa Eby Hara, dalam keterangannya, Senin (28/8).

Semenjak menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Jokowi, Prabowo kerap menguatkan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Terutama, dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan Prabowo kala mengunjungi AS untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, Lloyd James Austin III dalam rangka menegaskan kembali kekuatan pilar pertahanan kemitraan strategis. Adapun di dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan AS telah memutuskan bersama untuk melestarikan hukum dan norma internasional, serta meningkatkan kemampuan keamanan dan pertahanan bersama.

Tak hanya dalam rangka memperkuat kemampuan keamanan dan pertahanan negara, pada tahun ini Indonesia dan AS sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang lain salah satunya pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengiriman taruna Indonesia dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk melanjutkan studi di Amerika.

Oleh karena itu, Eby Hara meyakini, Prabowo merupakan sosok Menteri Pertahanan (Menhan) yang memiliki kinerja cemerlang di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Ia juga menegaskan, saat ini peran Menhan bisa lebih luas dan lebih spesifik, termasuk di antaranya fokus kepada bidang pendidikan dan penguatan pangan secara nasional.

“Sosok Pak Prabowo bisa menguatkan hubungan internasional. Dalam hal ini Menhan menjadi lebih luas, jadi lebih spesifik tugasnya,” ujar Eby Hara.