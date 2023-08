Jelang Lawan Persija, Striker Persib Bandung Ciro Alves Unggah Foto Bareng DDS , Kangen Duet Maut?

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan melakoni laga tandang melawan Persija Jakarta.

Big Match yang ditunggu-tunggu ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Sabtu (2/9/2023), pukul 15.00 WIB.

Kedua tim, baik Persib Bandung atau Persija Jakarta kini tengah mempersiapkan untuk big match tersebut.

Menjelang laga tersebut, striker Persib Bandung Ciro Alves mengunggah momen kebersamaanya dengan rekannya David da Silva.

Ciro Alves mengunggah foto dengan David da Silva saat berada di lapangan.

Ia pun menambahkan lagu Heat Waves dan Glass Animals, dengan lirik berikut ini.

Sometimes, all I think about is you

(Terkadang, yang kupikirkan hanyalah kamu)

Late nights in the middle of June

(Larut malam di pertengahan bulan Juni)

Heat waves been fakin' me out

(Gelombang panas membuatku kesal)

Can't make you happier now

(Tidak bisa membuatmu lebih bahagia sekarang)