Greenville Farm Jaga Kualitas Produk Sayur Hidroponik dengan Layanan Same Day Delivery Ninja Xpress

TRIBUNJABAR.ID – Ninja Xpress membuktikan komitmennya untuk hadir sebagai mitra bagi UKM. Berbagai layanan coba ditawarkan untuk menjawab kebutuhan pelaku UKM yang terus berkembang. Salah satunya lewat layanan pengiriman "Same Day Delivery,” para pelaku UKM bisa mengirimkan produk dengan lebih mudah ke tempat tujuan dalam waktu satu hari. Melalui layanan ini, pelaku UKM memiliki peluang untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih baik kepada pelanggan, memperluas jangkauan bisnis, dan meningkatkan daya saing di pasar yang makin kompetitif.

Faktanya, pengiriman same day makin diminati oleh para pelanggan. Data yang dikutip dari Redseer menunjukkan tren yang signifikan. Pada tahun 2020, pesanan melalui platform e-commerce dengan layanan pengiriman same day hanya berkisar antara 3 juta hingga 4 juta pesanan per hari. Namun, pada tahun 2021, jumlah ini hampir mengalami peningkatan 100 persen, mencapai angka 8 juta pesanan per hari. Fakta ini menggarisbawahi tingginya minat masyarakat terhadap metode pengiriman same day, yang memacu pelaku UKM untuk beradaptasi dengan transformasi dalam penyediaan berbagai jenis layanan pengiriman barang.

Salah satunya adalah Greenville Farm, UKM yang didirikan oleh Bobby Agus sebagai owner pada masa pandemi. UKM yang bergerak di bidang perkebunan ini menjual berbagai produk sayuran hidroponik segar berlokasi di Jakarta Barat.

Keputusan mendirikan Greenville Farm ini diambil oleh Bobby pada masa pandemi, ketika pembatasan sosial diberlakukan. Mulanya, lokasi green house sayur hidroponik Greenville farm adalah lapangan dari sport center yang terpaksa ditutup. Lantas Bobby pun menghadapi tantangan besar dalam mencari ide bisnis baru yang relevan selama pandemi demi menghindari keputusan untuk memberhentikan karyawan-karyawannya.

Bobby pun akhirnya memutuskan untuk beralih ke pertanian sayur hidroponik dengan merubah lapangan tenis menjadi kebun sayur. Meskipun banyak karyawan yang tidak memiliki pengalaman di bidang pertanian, berkat pembelajaran secara mandiri dan ketekunan, Greenville Farm masih bersaing hingga kini.

Andalkan pengiriman produk lewat Ninja Xpress

Pada bulan Oktober 2020, Greenville Farm memulai panen pertama sayur hidroponiknya. Namun, mereka dihadapkan pada situasi sulit pada saat itu karena persaingan yang ketat. Bobby pun mencoba melakukan terobosan dengan menjual langsung ke konsumen.

Sayangnya, ia terkendala dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk merekrut kurir pengiriman, sedangkan memiliki bisnis sayuran hidroponik mengharuskan Bobby sebagai owner Greenville Farm untuk melakukan pengiriman yang tepat waktu, agar sayuran yang dijual masih dalam keadaan segar.

Akhirnya, Bobby menghubungi Ninja Xpress untuk mencoba layanan pengiriman ke wilayah Jabodetabek. Sebagai shipper, Greenville Farm menggunakan fasilitas pengiriman same day Ninja Xpress, melakukan terobosan dengan berinovasi secara mandiri untuk menyediakan produk sayuran hidroponik berkualitas kepada pelanggan. Bobby mengandalkan layanan same day untuk mengirimkan produk kepada para pelanggannya di wilayah Jabodetabek setiap harinya. Karena itu, sayuran tetap segar ketika sampai di tempat pelanggan.

Bobby mengatakan, ”Greenville berdiri pada saat pandemi yang mendorong kami untuk terus berinovasi. Apalagi kami mulai di tengah situasi seperti itu yang membawa banyak tekanan, dan kehadiran Ninja Xpress memberikan kami solusi untuk mengatasi kesulitan pengiriman same day delivery.”

Berkat kemudahan tersebut, Bobby menjelaskan bahwa dirinya bisa makin fokus untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar.

“Dengan demikian, kami dapat lebih fokus untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar. Sayuran yang dikirim menggunakan Ninja Xpress masih segar ketika sampai di tujuan,” ujarnya.

Sejak tahun 2020 sampai sekarang, Greenville Farm pun menjadi salah satu shipper yang mengandalkan layanan same day Ninja Xpress untuk mengirimkan berbagai produk sayur hidroponik.

Tak hanya itu, Greenville juga memanfaatkan fasilitas dari Creative Hub Ninja Xpress dalam mengembangkan usahanya. Melalui Creative Business Solutions, Greenville memanfaatkan fasilitas pengambilan foto dan video produk sayuran agar makin menarik untuk dipasarkan secara online. Fasilitas ini juga menjadi solusi karena dapat memberikan ide-ide baru untuk pembuatan konten dan juga membantu penghematan biaya untuk melakukan produksi konten sendiri.

Setelah menggunakan CBS, Greenville juga mendapatkan konten berbeda yang lebih segar dan bervariasi serta dapat menghemat biaya karena tidak perlu lagi menyediakan model, make up, dan peralatan sendiri. Hasilnya, dengan tersedianya konten foto dan video yang lebih berkualitas, Greenville pun mencatatkan peningkatan penjualan produknya di toko online hingga 40 persen.

