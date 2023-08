Sosok Indra Herlambang, Host Kondang yang Curi Perhatian di Meet & Greet EXO, Jago Dance Cream Soda

Presenter kondang tanah air, Indra Herlambang menjadi sorotan setelah memandu acara meet and greet boyband asal Korea Selatan, EXO.

TRIBUNJABAR.ID - Presenter kondang tanah air, Indra Herlambang menjadi sorotan setelah memandu acara meet and greet boyband asal Korea Selatan, EXO.

Diketahui, Indra Herlambang berkesempatan satu panggung dengan Baekhyun CS dalam acara bertajuk "Scarlett EXO: Glow To You Meet and Greet" di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (27/8/2023).

Setelah acara selesai, para EXO-L pun beramai-ramai mengucapkan terima kasih kepada Indra Herlambang.

Bahkan kata "Indra Herlambang" menjadi trending topic Twitter pada Senin (28/8/2023).

Bukan tanpa alasan Indra Herlambang bisa menjadi sorotan.

Sebab, banyak fans yang menilai Indra Herlambang berhasil untuk menciptakan suasana menyenangkan ketika meet and great.

Bahkan, pujian pun menghampiri Indra Herlambang yang juga berusaha melakukan gerakan dance Cream Soda, salah satu lagu terbaru EXO, di atas panggung.

Berkat dance-nya itu, member EXO lain pun ikut menari dan membuat para penggemar heboh.

Lantas seperti apa sosok Indra Herlambang?

Baca juga: Sosok Indra Herlambang, Disorot Setelah Pandu Acara NCT Dream, Dipuji Kpopers

Sosok Indra Herlambang

Indra Herlambang merupakan presenter kelahiran Jakarta, 16 Maret 1976.

Selain menjadi seorang presenter, Indra Herlambang juga dikenal sebagai aktor hingga penulis skenario.

Awal kariernya di dunia hiburan tanah air bermula sebagai penyiar radio di Kota Bandung.

Kemudian, Indra Herlambang melebarkan sayapnya ke ibu kota menjadi presenter acara gosip, Insert.