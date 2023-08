Chord dan Lirik Lagu Dasar Jodo, Lagu Sunda Ciptaan Dadi Rosadi yang Dipopulerkan Eka Angelina

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Dasar Jodo ciptaan Mang Dadi Rosadi.

Dasar Jodo adalah lagu Sunda yang dipopulerkan oleh Eka Angelina hingga Rika Rafika.

Lagu ini masih banyak digemari berbagai kalangan.

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan lirik lagunya.

Chord Lagu Dasar Jodo

Intro : Am E F

Am F E Am

E Am

Kasusah geus tambah

Am F

mun urang rumah tanggane payang

Am F E

Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi

E F

Ngupahan sorangan bati papaseaan

Am F Am

entong sok ngadoja asal ulah basilat

E Am F Am

Gogoda cocoba mun urang rumah tangga

Am

Sakapeung sok ludeung

F E

rek menta diserahkeun