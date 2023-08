Ratusan Peserta Ikuti Turnamen Mini 4wd 2023 Series 4 di Sport Hall UPI Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pencinta mainan mini 4wd ikuti turnamen national championship mini 4wd Japan style 2023 series 4 X Festival Aci Nusantara, Minggu (27/8/2023) di sport hall UPI, Kota Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Cahaya Anugrah Firdaus (CAF).

CEO CAF, Muhamad Yanuar Anugrah, menjelaskan, turnamen nasional tamiya series 4 mini 4wd ini berbarengan dengan festival aci nusantara yang terdapat kuliner-kuliner berbahan dasar aci khas Jabar.

Peserta yang ikut dalam turnamen mini 4wd ini datang dari seluruh Indonesia, seperti Bali, Kalimantan, dan pulau Jawa. Peserta yang sudah mendaftar sebanyak 40 tim dengan satu timnya maksimal 10 orang.

"Turnamen mini 4wd ini hanya satu kelas, yakni kelas standar tamiya original (STO) yang memang menjadi kelas paling tinggi dalam kejuaraan tamiya di Indonesia," ujarnya.

Perbedaan perhelatan kejuaraan tamiya saat ini dengan tahun lalu, hanya dari segi lokasinya saja yang tahun lalu di Grha Manggala Siliwangi, kemudian sekarang di Sport Hall UPI.

"Total hadiah yang diperebutkan itu sebesar Rp 80 juta untuk dibagi ke juara 1, 2, dan 3, serta best time over all. Pesertanya juga rata-rata yang memang hobi main tamiya dan sudah banyak pengalaman. Jadi, mayoritas peserta bukanlah anak-anak, melainkan yang senang mengulik dan terbiasa main tamiya," katanya.

Dalam kejuaraan tamiya ini, juara bertahannya selalu berbeda-beda, karena dalam kejuaraan tersebut dari sisi trek selalu berbeda dan tingkat kesulitannya pun berbeda sehingga diperlukan tantangan cara mengatur yang tak hanya sekedar kencang, tapi harus sampai finish.

"Percuma kencang tapi kalau terlempar tetap tak bisa sampai finish ya gagal. Rintangannya sih standar, seperti ada bounce, slopp, dan interchange. Jadi, semua standar hanya penempatannya berubah. Kisaran panjangnya sekitar 100 meter," katanya.

Yanuar berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kawula muda untuk berkumpul dan lakukan balapan sekaligus memfasilitasi bagi mereka yang hobi mini 4wd. Saat ini animo masyarakat setiap ada kejuaraan tamiya begitu besar.

"Alhamdulillah generasi baru dan generasi muda banyak yang suka dengan mobil tamiya," katanya

Salah seorang peserta dari tim Gow mini 4wd, Wisnu Nugraha, mengaku, sudah bermain sejak 2004 dari mulai kelas sloop hingga 2015 kemudian vakum. Wisnu bermain kembali pada 2020 di kelas STO. Komunitasnya ini dari Gow mini 4wd berjumlah enam orang sering ikut serta dalam kejuaraan tamiya semacam ini.

"Tentunya kami merasa fun dan memperbanyak jejering sesama pencinta mini 4wd. Serta tentunya berharap juara," katanya.

Disinggung soal kesulitan selama menekuni hobi tamiya ini, Wisnu mengaku dunia tamiya itu tak ada yang pasti, sehingga semuanya perlu dicoba dan harus banyak memodifikasi.

"Kalau enggak seperti itu ya enggak bisa. Yang sering juara pun belum tentu bisa menang kalau enggak banyak memodifikasi dan mencoba," ujarnya.(*)