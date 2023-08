Masyarakat Semakin Yakin Jokowi Dukung Prabowo untuk Pilpres 2024 

TRIBUNJABAR.ID - Survei yang dilakukan Political Weather Station (PWS) periode survei 13 - 20 Agustus 2023 menyatakan sebanyak 36,5 persen masyarakat yakin Presiden Jokowi mendukung Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Angka tersebut terbukti lebih tinggi dari yang diraih Capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Peneliti Utama PWS, Sharazani mengungkapkan jelang kontestasi Pilpres 2024, Presiden Jokowi kerap memberikan sinyal-sinyal dukungan terhadap Capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tersebut. Hal itu bisa berupa kedekatan dan juga ajakan Presiden Jokowi terhadap Prabowo untuk turun langsung ke masyarakat.

"Hasil survei PWS, mengindikasikan bahwa bagian terbesar publik atau 36,5 persen responden meyakini bahwa Presiden Jokowi akan memberikan endorsement kepada Prabowo Subianto," kata Sharazani.

Kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi belakangan ini memang kian tak terbantahkan. Prabowo menjadi satu dari sekian banyak menteri yang kerap mendampingi Presiden Jokowi dalam tiap kunjungan kenegaraan ke berbagai daerah di Indonesia.

Salah satunya adalah saat kedua pemimpin tersebut menyambangi Pasar Bululawang yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tak cukup dengan kedekatan saja, Prabowo juga saat ini memiliki kerja nyata yang mendapatkan banyak apresiasi positif dari masyarakat Indonesia.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan terbaik Kabinet Indonesia Maju tersebut yang baru saja mengunjungi Amerika Serikat (AS) dalam rangka kerja sama untuk memperkut hubungan serta memperkokoh pertahanan dan keamanan negara. Di AS, Prabowo juga turut memborong 24 unit pesawat tempur F-15EX baru dari AS untuk memperkuat alutsista Tanah Air.

Atas kerja nyata tersebut, Sharazani meyakini Prabowo menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memimpin Indonesia periode berikutnya. Sharazani juga menegaskan angka dukungan yang diterima Ganjar dari Presiden Jokowi menurut survei PWS lebih kecil dari yang diterima Prabowo, yakni hanya berkisar di angka 28,2 persen.

"Kemudian sebanyak 28,2 persen responden berkeyakinan bahwa dukungan Presiden Jokowi akan diberikan kepada Ganjar Pranowo," ujar Sharazani.