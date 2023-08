Chord dan Lirik Lagu Talaga Reumis Versi Rika Rafika, Lagu Sunda yang Dipopulerkan Nining Meida

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Talaga Reumis versi Rika Rafika.

Talaga Reumis adalah lagu Sunda populer yang dinyanyikan Nining Meida.

Namun tak jarang lagunya dinyanyikan lagi oleh penyanyi lain, salah satunya Rika Rafika.

Chord Lagu Talaga Reumis - Nining Meida

Am

Talaga reumis

Talaga nu jadi saksi

F

Waktos urang paheut janji

E

Pasini pakait ati

F

Pasimpay rasa satia

Am

Duh bagja saksina Talaga Reumis

Am

Talaga reumis

Talaga endah romantis

F

Tempat urang ngumbar asih

E

Namplokeun rasa kasono

F

Nyacapkeun rasa katresna

Am

Duh endah di sisi Talaga Reumis

Am

Di sisi Talaga Reumis

F

Cinta mekar karembangan

F

Di sisi talaga reumis

Am

Carita pinuh mamanis

Am

Di sisi talaga reumis

F

Asih nyanding kabagjaan

F

Di sisi talaga reumis

Am

Nyipta rasa nu romantis

Am

Urang anteng... paduduaan

Am F

Mancing rasa... asih kaheman

F

Puseurna… useup kageugeut

F Am

Gupayna... geleng kadeudeuh

F Am

Nganggo jeujeur.... pangharepan

F G Am

Ngantos geterna kukumbul kalbu

Am

Surser rasa kasambut cinta

F Am

Pinanggih bagja di talaga

Am

Urang anteng... paduduaan

Am F

Ngahaleuang... tembang kasmaran

F

Ngahariring...ririh kaheman

F Am

Ngagalindeng..lagam katineung

F Am

Lirih asih... pamatri ati

F G Am

Tembang tresna panyimpay rasa

Am

Lagu syahdu mepende kalbu

F Am

