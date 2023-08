Seminar Kesehatan Nasional Awal Rangkaian Kegiatan Dies Natalis ke - 70 Universitas Santo Borromeus

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mengawali rangkaian Dies Natalis ke - 70 Universitas Santo Borromeus (USTB) menggelar Seminar Kesehatan Nasional Multidisiplin dengan tema Supportive Therapy for Medical Treatment: Complementary Therapy as an Innovation in The Health Field for The Era of Industry 4.0.

Seminar Kesehatan Nasional ini menjadi seminar pertama USTB, yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu yang ada di USTB yaitu Keperawatan, Gizi, Farmasi, Kewirausahaan dan Bisnis Digital.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama USTB bersama Narasumber Seminar Kesehatan Nasional dan Dosen USTB

Seminar Kesehatan Nasional ini mengundang 3 narasumber yaitu apt. Walid Adriansyah S.Farm., C.Herbs., CMT., CAC., CSE., CTP untuk bidang Ilmu Farmasi, Kewirausahaan dan Bisnis Digital dan Dewi Umu Kulsim S.Kep., Ners., M.Kep untuk bidang Ilmu Keperawatan, dan Dominikus Raditya Atmaka S.Gz., MPH. untuk bidang Ilmu Gizi.

Seminar Kesehatan yang diselenggarakan di Ruang Ignatius Bumi Silih Asih Bandung pada 25 Agustus 2023 lalu ini dilaksanakan secara hybrid, baik luring dan daring dengan total peserta lebih dari 380 orang yang berasal dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa seperti Medan dan Samarinda.

Seminar dibuka dengan persembahan tarian dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tari dan Sambutan dari Rektor USTB yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ns. F.X. Widiantoro, S.Kep., M.S., Ph.D.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Bersama Dosen dan Mahasiswa USTB

Narasumber pertama, apt. Walid Adriansyah S.Farm., C.Herbs., CMT., CAC., CSE., CTP menerangkan peran minuman "Jamu" sebagai warisan budaya Indonesia juga upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Jamu jangan hanya identik dikonsumsi oleh orang-orang tua tetapi bisa dilestarikan oleh generasi muda karena zaman sekarang, pengolahan bahan herbal alami bisa dikembangkan ke berbagai usaha, bukan hanya dijadikan jamu saja tetapi bisa dijadikan bahan kosmetik dan skincare.

Adapun ketentuan penggunaan Jamu ada 3 hal yaitu harus "AMAN" (Aman dikonsumsi dan tidak dicampur Bahan Kimia Obat), harus berMUTU (diolah sesuai dengan kaidah pembuatan jamu), dan harus berMANFAAT (memberikan manfaat bagi konsumennya). Pada kesempatan ini pula, Walid melakukan demo pembuatan Jamu Kunyit Asam secara langsung di depan para audiens yang caranya sangat mudah untuk dipraktekkan di rumah.

Praktik Pengolahan Jamu yang Dilakukan oleh Mahasiswa USTB

Narasumber kedua, Dewi Umu Kulsim S.Kep., Ners., M.Kep, menerangkan tentang Holistik Nurse yaitu Praktik Keperawatan yang berfokus dengan tujuan healing fisik, mental, emotional dan spiritual. Klasifikasi dari praktik dalam Complementary Therapy yang bisa diberikan adalah yang pertama Natural Product, misalnya menggunakan bahan-bahan alam misalnya madu, lintah, maggot. Kedua, Mind Body Medicine, misalnya metode relaksasi seperti hypnotherapy.

Ketiga adalah Energy Therapy, misalnya acupressure, akupunktur, sujok. Dan yang terakhir adalah Manipulative Body, misalnya massage, swedish massage, stone massage. Inovasi praktik complementary therapy terus dilakukan dalam pemberian layanan kesehatan. Layanan kesehatan misalnya dalam pelayanan skrining dan diagnosis yang kekinian dan menjual, bisa menggunakan online dengan memperhatikan digitalisasi dalam berbisnis.

Narasumber ketiga, Dominikus Raditya Atmaka S.Gz., MPH., menerangkan tentang penggunaan sinbiotik sebagai terapi komplementer. Dominikus membahas mengenai peran probiotik untuk penanganan pasien stunting dapat dimulai dengan cara memberikan intervensi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan dan anak usia 7 – 23 bulan.

Dalam menangani stunting sebaiknya kita tidak hanya fokus pada jumlah kalori untuk menangani pasien tetapi kita juga harus melakukan perbaikan mikrobiota usus (dengan prebiotic dan probiotic). Makanan yang kaya akan probiotik dapat ditemukan pada dadih, tape singkong, tempe, yoghurt, asinan, kefir, keju dan lain-lain.

Sedangkan makanan yang kaya akan prebiotic adalah ubi – ubi an, bawang, biji-bijian, pisang dan lain-lain. Kita juga sebaiknya menambahkan micronutrient yang diperlukan seperti Fe dan Zn melalui suplementasi atau fortifikasi.

Pada kesempatan ini pula, diselenggarakan pameran dengan keterlibatan dari produk – produk kreativitas mahasiswa yang mendapatkan Hibah Pendanaan dari P2MW (Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha) yaitu Quella Candle (lilin aromaterapi dari bahan minyak jelantah) dan Thyera (teh herbal Pereda nyeri haid). Acara seminar kesehatan nasional ini sukses mengawali rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-70 Universitas Santo Borromeus yang acara puncaknya akan dilakukan pada 15 September 2023 mendatang.