Kemapuan Strategi Geopolitik Prabowo Diakui Menhan AS

TRIBUNJABAR.ID,- Kemampuan diplomasi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dipuji Menteri Pertahanan AS, Lloyd James Austin III. Prabowo disebut punya visi kuat dalam menguatkan geopolitik Indonesia di mata dunia.

Dalam cuitan tersebut, Lloyd merasa senang dan juga bangga bisa bertemu dengan Prabowo untuk membahas beberapa hal strategis terkait penguatan di bidang pertahanan serta keamanan internasional. Ia juga menegaskan AS dan Indonesia punya visi yang sama untuk mewujudkan hal-hal baik dan strategis di masa depan.

“Great to meet today with Minister @prabowo and discuss how the United States and Indonesia are enhancing our defense relationship. We share a vision for a free and open Indo-Pacific and our two countries are delivering together in important ways,” kata Austin, dalam cuitannya di akun @SecDef pada Jumat (25/8).

(Senang bertemu dengan Menteri Prabowo hari ini dan membahas bagaimana Amerika Serikat dan Indonesia meningkatkan hubungan pertahanan. Kami memiliki visi yang sama untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan kami kedua negara berusaha mewujudkan bersama hal-hal yang sangat penting dan strategis).

Tak berhenti sampai disitu, Austin juga meyakini AS dan Indonesia memiliki tekad yang sama untuk lebih memperkuat hubungan internasional dan bisa mendorong serta memanfaatkan peluang di masa depan untuk bisa mengatasi tantangan yang muncul dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks.

“Kami memiliki tekad yang sama untuk lebih memperkuat hubungan kita, memastikan bahwa hubungan tersebut kuat dan mampu memanfaatkan peluang masa depan dan mengatasi tantangan yang muncul dalam iklim geopolitik yang semakin kompleks,” terang Austin.

Di sisi lain, dalam kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat tersebut, Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tersebut juga berupaya untuk terus melestarikan hukum dan norma internasional, meningkatkan kemampuan keamanan dan pertahanan bersama, serta tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip demokrasi bersama.

Selain itu, dalam lawatannya ke AS, Prabowo juga resmi memboyong sebanyak 24 unit pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat. Adapun pembelian tersebut diumumkan Prabowo di akun Instagram pribadinya @prabowo.

Terakhir, Prabowo juga mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya yang luar biasa kala berkunjung ke AS. Ia juga berharap bisa terus mempererat serta meningkatkan dan memperkuat persahabatan maupun kerja sama antara AS dan Indonesia.

“Sekali lagi terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan kepada saya. Mari kita berupaya meningkatkan dan memperkuat persahabatan dan kerja sama antara AS dan Indonesia,” ucap Prabowo di akun Instagramnya, @prabowo.