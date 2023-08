Universitas Indonesia Membangun Menerima Penghargaan Great Indonesian CSR Award 2023

TRIBUNJABAR.ID - Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada Organisasi maupun Individu dalam menjalankan Program CSR secara baik yang mendukung Program Pemerintah terkait dengan SDG’s, Organisasi WISE Leaders memberikan apresiasi yang tertinggi kepada Universitas Indonesia Membangun (INABA) sebagai salah satu penerima Great Indonesian CSR Award 2023 dalam kategori University With Qualified Programs for Future Professional and Entrepreneurs.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Indonesia Membangun (INABA) Dr. Mochammad Mukti Ali menjelaskan bagaimana program CSR yang dijalankan INABA secara konsisten melalui Rencana Operasi (RENOP) tahunan yang berkelanjutan berdasarkan pada Rencana Strategis lima tahun (RENSTRA) yang dikembangkan dari Rencana Induk Pengembangan 25 tahun (RIP) Universitas INABA.

Dimana Program CSR yang dijalankan berdasar pada Indikator Kinerja Utama dan Tambahan yang relevan dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) dengan mengacu pada ISO 2600 dan Good Corporate Governance (GCG). Program CSR yang kami jalankan merupakan salahsatu strategi Universitas INABA dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta kinerja Universitas yang berkelanjutan.

Sebagai contoh program CSR dibidang UMKM yang secara konsisten dan nyata dilaksanakan adalah pendampingan pengelolaan Kampung Wisata Cibaduyut dan Kampung Wisata Viragi Awie. Khusus Kampung Wisata Cibaduyut, kami sedang menyelesaikan pembuatan Film Dokumenter pendek terkait dengan UMKM Cibaduyut yang dulu terkenal dengan UMKM Pengerajin Sepatu, ujar Rektor INABA.

Selain itu, INABA juga sedang membangun E-Commerce Market Place berlabel Halal untuk mahasiswa INABA yang mempunyai startup bisnis dan UMKM binaan untuk berjualan di platform tersebut secara gratis. Insya Allah pada saat wisuda di bulan Oktober, Film Dokumenter mengenai Kampung Wisata UMKM Cibaduyut dan E-Commerce Market Place INABA akan kami resmikan pungkas Rektor INABA menutup penjelasannya.

Jadi tidaklah berlebihan jika Universitas INABA dibawah kepemimpinan Dr Mochammad Mukti Ali selaku Rektor menjadi salah satu Organisasi yang mendapatkan penghargaan Great Indonesian CSR Award 2023.

Dalam kegiatan kali ini, dihadiri oleh berbagai kalangan baik dari Pemerintahan, Industri, Perusahaan, Asosiasi dan Pendidikan. Turut memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan antara lain Bapak Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., MA selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., MBA selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si selaku Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala LLDIKTI Wilayah 3 Bapak Prof. Dr. Toni Toharuddin, S.Si., M.Sc yang mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RISTEK.

Adapun nama-nama penerima penghargaan The Great Indonesian CSR Award 2023 sebagai berikut: