TRIBUNJABAR.ID - Bandung, 24 Agustus 2023 - Gojek dan Prakerja, kembali berkolaborasi dengan mengadakan kegiatan Bengkel Belajar Mitra (BBM) bertema “Untuk Indonesia yang Lebih Baik” yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat.

Wadah pelatihan dan pengembangan diri yang dilaksanakan rutin oleh Gojek sejak 2018 tersebut bertujuan mempertahankan kualitas mitra driver sebagai kunci Gojek unggul dalam layanan transportasi online Indonesia serta menaikkelaskan pekerja sektor informal.

Iqbal Alhadi selaku Area Senior Manager Gojek Bandung Raya menyampaikan, “Bengkel Belajar Mitra (BBM) adalah salah satu dari rangkaian kegiatan terintegrasi dan berkelanjutan kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mitra driver agar semakin menjadi andalan pelanggan dan terbaik di industri.

Kolaborasi Gojek & Prakerja Dukung Mitra Driver Naik Kelas Lewat Pelatihan Kewirausahaan Mandiri

Yang membedakan, kali ini kami berkolaborasi dengan Prakerja, dimana pelatihan ini memiliki kurikulum dan materi yang erat hubungannya dengan kewirausahaan mandiri. Kami percaya dengan kualitas layanan yang prima serta pengembangan SDM yang komprehensif, layanan Gojek tetap jadi pilihan pelanggan.”

Memfokuskan pelatihan pada topik Kolaborasi Pengembangan Diri Generasi Muda Indonesia melalui Layanan Digital, Gojek kembali berkolaborasi dengan Prakerja. Prakerja terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan para Penerima Prakerja melalui program pelatihan yang beragam.

Setiap program pelatihan melewati proses seleksi dan standardisasi oleh tim ahli independen. Kehadiran Prakerja dalam pelatihan BBM jadi bentuk komitmen Gojek untuk terus menjadikan mitra driver sebagai andalan konsumen di Indonesia dengan kualitas dan perilaku terbaik di Industri.

Kontribusi Prakerja dalam kegiatan kolaborasi ini terwujud melalui dukungan ekosistem lembaga pelatihannya yang tumbuh seiring berkembangnya Program Kartu Prakerja. Dua lembaga pelatihan Program Kartu Prakerja yang berkontribusi dalam kegiatan ini adalah GIMB Foundation dan Luar Sekolah, dua Lembaga Pelatihan yang telah bergabung di ekosistem Program Kartu Prakerja.

Hal ini menunjukkan bahwa Prakerja dapat menjadi hub bagi ekosistem pelatihan untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi angkatan kerja di Indonesia, termasuk Mitra Driver Gojek. Dampak positif Prakerja bukan hanya dirasakan secara khusus kepada Penerima Prakerja, namun juga kepada masyarakat umum lainnya.

Sebelumnya penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan bahwa Gojek telah menjadi layanan transportasi online yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia1.

Keunggulan ini menurut INDEF, dilandasi oleh keamanan berkendara dari mitra driver Gojek sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna layanan transportasi online yang menjadi prioritas dari para pengguna layanan transportasi online. Hal ini tidak lepas dari ragam pelatihan yang disediakan oleh Gojek, salah satunya pelatihan Bengkel Belajar Mitra (BBM) yang secara konsisten telah diadakan sejak 2018.

Selain pelatihan tatap muka melalui BBM, Gojek juga terus menyediakan pelatihan berbasis online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui fitur Tips Pintar di aplikasi mitra driver.

Tingginya antusiasme mitra driver dibuktikan dengan ragam modul Tips Pintar yang telah diakses sebanyak lebih dari 14 juta kali oleh hampir 1 juta mitra driver.

Iqbal menambahkan bahwa BBM dan Tips Pintar adalah bagian dari tiga pilar inisiatif Gojek dalam menjadikan mitra driver paling andal dan punya kualitas serta perilaku terbaik dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Adapun ketiga pilar tersebut terdiri dari:

1. Pilar Pembelajaran dan Pengembangan (BBM dan Tips Pintar)

2. Pilar Keterlibatan Mitra Driver dan Pelanggan (Forum Kopdar dan Kolom Komentar Pelanggan di Aplikasi)

3. Pilar Apresiasi (Driver Jempolan)

“Selain memberikan pelatihan, penting bagi kami untuk terus melibatkan masukan para mitra driver dan pelanggan untuk mengetahui apa yang butuh dilatih dan diperbaiki. Di samping itu, apresiasi serta pengembangan diri bagi driver harus diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya untuk menghargai serta memotivasi mitra untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan serta naik kelas,” jelas Iqbal.