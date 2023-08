TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - bank bjb kembali meraih penghargaan prestisius atas kemampuannya mengelola bisnis perbankan dengan sangat baik dan terus mampu menjaga pertumbuhan bisnis disertai kinerja keuangan yang baik di tengah disrupsi ekonomi.

Kali ini, bank bjb berhasil meraih 2 penghargaan yaitu “Diamond Trophy” atas konsistensi berpredikat kinerja “sangat bagus” selama 20 tahun (2003-2022) berturut-turut dan Excellent Financial Performance Bank In 2022 dalam ajang 28th Infobank Banking Apreciation 2023.

Penghargaan diterima Senior Executive Vice President (SEVP) Credit Risk bank bjb Galis Prasetya dalam kegiatan BANKING MASTERY FORUM 2023 bertema Finding Your Bank'S Purpose: Penguatan dan Pengembangan Sektor Perbankan, yang diselenggarakan oleh Infobank dan The Asian Post, pada Jumat (25/8) di The Ritz Carlton Jakarta.

bank bjb Raih “Diamond Throphy” dalam ajang 28th Infobank Banking Apreciation 2023

Galis Prasetya, Senior Executive Vice President (SEVP) Credit Risk bank bjb, menyampaikan, penghargaan yang diraih bank bjb berkat kerja keras seluruh insan bank bjb dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

"bank bjb berhasil mencetak kinerja gemilang berkat transformasi bisnis, tata kelola yang baik, usaha yang handal, dan manajemen risiko yang kuat,” ucap Galis.

Penghargaan yang diraih bank bjb berkat kerja keras seluruh insan bank bjb dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. bank bjb berhasil mencetak kinerja gemilang berkat transformasi bisnis, tata kelola yang baik, usaha yang handal dan manajemen risiko yang kuat.

bank bjb Raih “Diamond Throphy” dalam ajang 28th Infobank Banking Apreciation 2023

Ditegaskan Galis, bank bjb berhasil terus tumbuh dan siap menghadapi berbagai tantangan perekonomian melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas hingga perbankan lainnya.

Selain itu, bank bjb juga fokus melakukan pengembangan digitalisasi melalui DIGI dan DigiCash by bank bjb demi memberikan layanan terbaik dan memudahkan nasabah.

"bank bjb terus melakukan inovasi berkelanjutan melalui digitalisasi sebagai salah satu kunci dan strategi keberhasilan," tegas Galis.

Demi menjaga kinerja keuangan, bank bjb berkomitmen memegang teguh prinsip prudential banking, dalam setiap proses bisnisnya.

Sebagai informasi, Infobank menggelar acara penganugerahan Infobank Awards 2023 dan memberikan anugerah kepada 62 bank umum dan 331 BPR yang telah berhasil membukukan kinerja dan rapor keuangan terbaik pada tahun 2022.

Biro Riset Infobank melakukan penilaian kinerja pada rating berdasarkan data laporan keuangan tahun penuh 2022 yang menerapkan lima tahapan besar dalam menentukan peringkat dan predikat.

Pertama, menentukan formula rating yang didasarkan pada perkembangan perbankan dan kebijakan regulator, serta pencapaian perbankan secara industri. Kedua, mengumpulkan laporan keuangan bank-bank, yang terdiri atas neraca dan rugi laba selama dua tahun, serta laporan GCG dan profil risikonya.

Ketiga, memasukkan skor GCG dan profil risiko serta mengolah angka-angka dengan berbagai rasio dan pertumbuhan yang sudah ditetapkan. Keempat, mengelompokkan bank-bank sesuai dengan kelompok modal inti, mulai dari KMBI 4 sampai dengan 1. Dan tahapan terakhir, pemberian notasi akhir untuk memberikan predikat dan pemeringkatan setelah index nilai terkumpul.

Kriteria penilaian yang diterapkan Biro Riset Infobank hampir sama, bahkan lebih berat daripada kriteria yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila penilaian kesehatan bank versi regulator hanya mengacu pada profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan, pada kesempatan ini Biro Riset Infobank menambah kriteria-kriteria lain seperti efisiensi dan pertumbuhan.