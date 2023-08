Tulus Bekerja untuk Rakyat, Alasan Erick Thohir Cocok Jadi Cawapres Prabowo 

TRIBUNJABAR.ID - Kinerja hebat Menteri BUMN Erick Thohir membuatnya dinilai menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang sangat pantas mendampingi Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Berkat itu Erick Thohir begitu konsisten menjadi cawapres pilihan masyarakat.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, Erick Thohir sosok yang terus didorong PAN untuk dapat mendampingi Prabowo. Kerja-kerja yang ditunjukkan sampai sekarang punya hasil jelas beri dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

"Artinya bisa bekerja. Selama ini (Erick Thohir) dipercaya Presiden. Get the things done," kata Zulkifli.

Hal demikian, dia menambahkan, tentunya tidak terlepas dari kepercayaan besar yang kerap diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat tugas khsusus kenegaraan. Sehingga semakin membuktikan hadirnya kerja konkret yang konsisten ditunjukkan sampai sekarang.

Misalnya saja, terbukti tangan dingin Erick Thohir sukses membuat BUMN alami kenaikan laba pendapatan konsisten hingga mencapai Rp303 triliun pada 2022. Sementara dividen Kementerian BUMN kepada negara menyentuh angka Rp80 triliun.

Oleh karenanya, lanjut dia, Erick Thohir menjadi figur yang paling pantas untuk mendampingi Menteri Pertahanan RI tersebut. Erick Thohir bahkan mampu membawa berkah elektoral besar, menguatkan keterusungan sebagai cawapres potensial pada Pilpres mendatang.

"Ke depan kita butuh pemimpin nasional seperti itu. Cocok dampingi Pak Prabowo," ungkapnya.

Tercatat jelas pada hasil survei Voxpol Center periode 24 Juli - 2 Agustus 2023, Erick THohir berhasil menempati posisi puncak cawapres tertinggi. Ketua Umum PSSI ini bahkan mendapat suara sebanyak 34,3 persen.