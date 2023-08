Solois Muda Maizura Ungkap Rasa Syukur, Cinta, dan Ketulusan Lewat Single ''Denganmu''

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Solois muda bertalenta Maizura kembali memberikan persembahan spesial dengan merilis sebuah single terbaru bertajuk “Denganmu”.

Lagu ini menceritakan tentang rasa syukur dan ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang selalu ada dalam bahagia, sedih dan menyayangi kita apa adanya terlepas dari semua kekurangannya.

Diakui dara cantik asal Makassar ini, inspirasi dari pembuatan lagu tersebut berawal dari perasaan jatuh cinta kepada seseorang sehingga mendorongnya untuk menuangkan perasaan itu ke dalam sebuah melodi.

“Memasuki umur awal 20 tahunan membuatku merasa mengalami pengalaman- pengalaman hidup yang lebih kompleks. Melewati masa penuh keraguan, pertanyaan, bahkan perasaan tak pernah cukup, aku memutuskan untuk mengubah cara pandangku terhadap dunia menjadi lebih baik”, kata Maizura pada keterangan yang diterima, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Tanggapi Luka Secara Dewasa, Indra The Titans Gandeng Uzzy pada Single Terbaru

Demo lagu ini, dikatakan Maizura pertama kali dibuat pada 2021 lalu di studio Samuel Rusli, rekan baiknya.

“Sejak pertama kali membuat rangkaian nadanya, I knew it was love at the first sound!”, tuturnya.

Melangkah ke tahun 2023 awal, perasaan yang dialami Maizura mendorong hasratnya untuk merangkai ulang esensi dari lagu ini dan memberikan perasaan positif ini kepada dunia.

“Aku bekerjasama dengan produser Mas Ivan Dewanto dan tim dalam pembuatan aransemen dan notasi nada baru. Beberapa lirik dan notasi nada harus diganti menyesuaikan pergantian perasaan yang aku rasakan tentang cinta”, kata Maizura.

Berbicara tentang aransemen, Maizura ingin lagu ini menghadirkan musik yang organik, dilengkapi orkestra lembut yang meniupkan sedikit perasaan grande.

Ia ingin aransemen lagu tersebut menghadirkan perasaan lega, bebas akan cinta, membangkitan semangat hidup dan menenangkan namun juga penuh kekuatan, yang berisi harapan akan hidup.

“Denganmu” adalah lagu pertama yang ditulis sendiri oleh Maizura.

Pengalaman dan proses kreatif ini adalah sesuatu yang sangat spesial bagi dirinya di tahun 2023 ini.

Diluar rasa takut yang dihadapinya, ia tetap mempunyai keberanian yang lebih untuk membagikan semua perasaan bahagia selama perjalanan hidupnya.