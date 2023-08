Chord Lagu Panon Hideung, Lagu Sunda Ciptaan Ismail Marzuki, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Panon Hideung.

Panon Hideung adalah lagu Sunda yang diciptakan oleh Ismail Marzuki.

Diketahui, lagu ini sebenarnya gubahan dari lagu Rusia, "Oche Chornye" atau 'dark eyes'.

Kabarnya, lagu Panon Hideung diciptakan sekitar tahun 1936-1937 dan bercerita tentang istrinya, Eulis Zuraida.

Chord Lagu Panon Hideung

Am

Panon hideung

Am

Pipi koneng

E7

Irung mancung

Am

Putri bandung

Dm

Putri saha

Am

Dimana bumina

E7

Abdi resep

Am

Ka anjeunna

Am

Siang wengi

Am

Ka impi impi

E7

Hate abdi

Am

Sararedih

Dm

Teu emut dahar

Am

Teu emut nginum

E7

Emut kanu geulis

Am

Panon Hideung

