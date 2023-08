Erick Thohir Cawapres Nasionalis, Cocok Dampingi Prabowo 

TRIBUNJABAR.ID,- Menteri BUMN Erick Thohir dinyatakan sebagai sosok yang merpresentasikan pemimpin nasional. Karenanya, Erick Thohir dinilai sangat cocok menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sosoknya yang nasionalis dianggap mampu membawa perubahan besar terhadap Indonesia dengan melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini sudah berjalan. Ketua umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut karakteristik Erick Thohir sangat cocok disandingkan dengan Prabowo di Pilpres 2024 nanti.

"Ke depan kita butuh pemimpin nasional seperti itu. Pak Erick Thohir cocok dampingi Pak Prabowo," kata Zulhas.

Di samping itu, Erick Thohir merupakan menteri yang sangat dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang beberapa program pemerintah. Zulhas mengatakan Erick Thohir sangat mengerti persoalan birokrasi baik di pemerintahan ataupun di swasta.

Hal itu menjadi alasan PAN mengusung Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo karena memang dianggap memiliki kepribadian dan karakter yang saling melengkapi. Erick Thohir dengan tangan dinginnya mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan negara.

"Artinya bisa bekerja. Selama ini dipercaya Presiden. Get the things done," ujarnya.

Zulhas sendiri menganggap Erick Thohir sudah selayaknya keluarga sendiri. Zulhas yakin Erick Thohir merupakan cawapres yang tepat untuk dampingi Prabowo.

"Sudah seperti keluarga. Kami kenal lama sekali," pungkasnya.