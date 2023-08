Chord Lagu Cimata Cinta Versi Rika Rafika, Lagu Sunda Hits Bah Dadeng, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Cimata Cinta.

Cimata Cinta adalah lagu Sunda dari Bah Dadeng.

Namun, lagunya kerap dinyanyikan oleh sejumlah selebritis, salah satunya Rika Rafika.

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan lirik lagu Cimata Cinta

Chord Lagu Cimata Cinta

Dm F Am

Mega hideung nu alum semu nu nguyung

E F E

Langit angkeun hideung taya bengras deui

F Am

Duh Gusti kanyeri teu euih-euih

Bb C Am

Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat

Dm F Am

Pasusubuh ngaririncik hujan leutik

E F E

Lir marengan ceurik ati nu keur gering

F Am

Duh engkang kanyeri teu euih-euih

Bb C Am

Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat

Reff:

F Am

Na iraha langit caang

F E

Na iraha anjeun datang

F Am

Na iraha langit caang

F E Am

Na iraha bagja datang

Dm Am

Rasa kaasih teu euih-euih

Dm Am

Rasa kasono taya pohona

Dm Am

Rasa kamelang teu ilang-ilang

F E Am

Rasa kacinta ngamuara jero dada

Musik:

Am Dm F Am

E F E Am Dm

Dm F Am

Pasusubuh ngaririncik hujan leutik

E F E

Lir marengan ceurik ati nu keur gering

F Am

Duh engkang kanyeri teu euih-euih

Bb C Am

Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat

Back to Reff

