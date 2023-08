Service Advisor asal Jawa Barat Siap Berlaga di Kontes Tingkat Nasional

Irawan Setiadi asal AHASS Bintang Motor Jaya Cikarang (Ke-3 dari Kiri Foto) mewakili Jawa Barat pada Final The 27th Astra Honda Motor Technical Skill Contest Kategori Service Advisor di Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center (AHMSRTC) pada 23 Agustus 2023.

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI - PT Daya Adicipta Motora (DAM) bersama PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil menggelar seleksi tingkat regional The 27th Astra Honda Motor Technical Skill Contest kategori Teknisi & Service Advisor Honda 2023 pada 15-16 Juni 2023 di Gedung Learning Center DAM - Bandung. Kegiatan yang diselenggarakan oleh AHM dan jaringannya ini berangkat dari semangat memberikan kepuasan pelanggan saat melakukan perawatan sepeda motor mereka di jaringan bengkel AHASS.



Gelaran seleksi regional The 27th Astra Honda Motor Technical Skill Contest untuk Teknisi & Service Advisor Honda berhasil memilih 3 teknisi dan 3 service advisor terbaik dari Jawa Barat. Para peserta ini berhasil mengalahkan 910 teknisi dan 340 service advisor yang mengikuti gelaran tahun ini. Para teknisi dan service advisor wilayah Jawa Barat kembali bersaing dengan puluhan teknisi dan service advisor dari berbagai daerah.



Berbagai persiapan dilakukan oleh peserta untuk menghadapi babak nasional pada Rabu, 23 Agustus 2023. Salah satunya perwakilan Jawa Barat, yakni Irawan Setiadi asal AHASS Bintang Motor Jaya Cikarang berhasil melaju ke tahap seleksi Nasional yang diselenggarakan di Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center (AHMSRTC).



General Manager Technical Service DAM, Denny Budiman mengatakan, kami sangat bangga dengan prestasi salah satu peserta dari Jawa Barat yang berhasil lolos ke tahap seleksi Nasional. Untuk memberikan hasil terbaik, persiapan menghadapi babak nasional dilakukan secara intens melalui serangkaian kegiatan yang didampingi oleh instruktur-instruktur terbaik DAM.



“Kami percaya bahwa dengan persiapan yang baik, peserta yang mewakili Jawa Barat di tingkat Nasional dapat memberikan hasil terbaik pada babak Nasional. Ajang ini menjadi contoh nyata dari komitmen kami untuk terus dapat meningkatkan kualitas layanan di jaringan bengkel resmi atau AHASS,” ujar Denny.



Tahun ini, para teknisi dan service advisor kembali diuji kemampuannya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sepeda motor Honda yang semakin advance dan canggih. Kalibrasi pengujian untuk teknisi meliputi uji teori, analisa masalah, praktik penggunaan peralatan bengkel, proses pengukuran, bongkar pasang, dan penanganan masalah pada sepeda motor. Sedangkan service advisor diuji dalam hal teori, teknik dan praktik dalam bentuk studi kasus atau role play yang telah ditetapkan serta sisi praktik melayani konsumen.