Muthia: Kejar Mimpi dan Jangan Berhenti Mencoba

Runner up Miss Universe Indonesia memilih mundur, Muthia Fatika Rachman sebut sebagai keputusan paling tepat.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Adanya dugaan kasus pelecehan seksual di Miss Universe Indonesia (MUID) 2023 semakin ramai menjadi perbincangan dunia pageant (kontes).

Beberapa finalis yang menjadi korban pun mengungkapkan fakta-fakta yang ia rasakan.

Sebuah langkah tegas juga diambil oleh Runner Up ke-2 Miss Universe Indonesia, Muthia Fatika Rachman yang mengundurkan diri dari MUID 2023.

Kejadian isu pelecehan seksual yang menimpa perempuan sekaligus sahabatnya ini membuatnya berani untuk mengungkapkan kebenaran.

Muthia Fatika Rachman berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dengan siapa pun, dan jangan merasa takut untuk ikut ajang kecantikan.

"Aku tahu ini situasi yang sulit, tetapi jangan sampai berdiam diri. Dari situasi ini justru harus speak up, kalau tidak speak up sekarang akan ada keberlanjutan. Dari keberanian satu orang, seperti yang kita lihat maka mereka berani speak up, dengan berani bicara berani bela kebenaran kita harus setop isu ini," kata Muthia Fatika Rachman saat ditemui di sela acaranya di Gedung Sate, Sabtu (18/8/2023).

Ia juga menegaskan untuk para perempuan yang memiliki impian di dunia pageant, jangan takut untuk ikut mendaftar.

"Jangan takut kalau mau join pageant karena adanya situasi ini justru dibukakan apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi," ujarnya.

Meskipun telah menempuh proses yang cukup panjang dan mewakili Jawa Barat untuk menuju ajang nasional, Muthia pun ikhlas dengan keputusannya untuk mundur dari MUID 2023.

Ia yakin keputusannya untuk mundur ini bisa membukakan jalan dan kesempatan menuju langkah lainnya.

"Di usia saya 21 tahun ini mungkin belum bisa mencapai impian itu. Tapi kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di masa depan, jadi kejar mimpi dan jangan berhenti mencoba," kata Muthia.

Perempuan asal Cirebon ini merasa senang karena sejak awal Province Director Miss Universe Indonesia Jawa Barat, Rizky Ananda Musa (Bunda Kiki) selalu memberikan dukungan kepada perempuan didikannya.

Muthia pun mengatakan ia mengagumi Bunda Kiki yang selalu kuat dan totalitas meskipun sudah berkeluarga dan bisa seimbang membagi waktunya. (*)