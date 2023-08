Boyong Musisi Kelas Dunia, Konser Dewa 19 feat All Star Meriah di Stadion Si Jalak Harupat

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Konser Dewa 19 feat All Star memboyong musisi kelas dunia Derek Sherinian, Jeff Scot Soto, Dino Jelusick, dan Phil X hadir berhasil mengguncang Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (19/8/2023) malam.

Putri Ariani hingga Sandhy Sandoro tak ketinggalan memeriahkan acara untuk menghibur Baladewa dan Baladewi yang hadir sejak sore hari.

Lagu andalan 'Pangeran Cinta' menjadi pembuka konser tadi malam.

Ari Lasso menjadi musisi pertama yang membawakan lagu hits Dewa 19 lainnya, seperti 'Angin', 'Elang', 'Aku Milikmu'.

Baca juga: Konser Dewa 19 di Stadion Si Jalak Harupat Tadi Malam, Dewa 19 Bayar Rp 1 M,Dimeriahkan Putri Ariani

Hingga membawakan lagu di album Terbaik Terbaik yang dirilis 1995 yakni 'Cinta Kan Membawamu Kembali'.

Penampilan Guest Star penyanyi pop yang melebarkan sayap di Amerika Got Talent 2023 menyanyikan lagu 'Begitu Salah dan Begiti Benar' hingga lagu yang dirilis sejak 2002 'Air Mata'.

Setelah menyanyikan satu lagu, Putri Ariani mengaku senang menjadi salah satu guest star yang tampil diacara yang sama, musisi kelas dunia.

"Putri sangat senang, karena Dewa 19 salah satu band favorit," ujarnya, penuh haru.

Musisi lain, Sandhy Sandoro unjuk kebolehan dengan featuaring drumer Setyo Nugroho, atau lebih dikenal Tyo Nugros membawakan lagu 'Hidup Adalah Perjuangan'.

Puluh ribuan orang langsung sorak sorai menyanyikan lagu. Seketika stadion yang terletak di Soreang, Kabupaten Bandung ini pecah dengan hentakan musik didukung tata cahaya dan sound system yang baik.

Tak ketinggalan, Virzha hingga Ello menyanyikan lagu hits Dewa 19 yang tak lekang oleh waktu seperti 'Sudah', 'Perempuan Paling Cantik'.

Ahmad Dhani pun tak kalah ciamik, dengan menyanyikan lagu 'Sedang Ingin Bercinta' dan 'Hadapi dengan Senyuman',

Ia pun unjuk kebolehan dengan kolaborasi Jeff Scot Soto.

All Star, Hallway to Heaven, Bohemian Rhapsody hingga Rosana lagu yang dibawakan oleh musisi kelas dunia ini.

Menariknya, lagu andalan Dewa 19 seperti 'Imortal Love Song' dinyanyikan setengah lagu berbahasa asing, hingga bagian reff dinyanyikan berbahasa Indonesia.

Baca juga: Erick Thohir Hadir di Konser Dewa 19 feat All Star di Stadion Jalak Harupat, Ahmad Dhani Ucapkan Ini

"You wanna sing? come on sing everybody," ujarnya, seakan menyapa Baladewa Baladewi yang hadir.

Penonton turut diminta mengangkat tangan untuk menikmati alunan musik yang dimainkan.

Gelang di tangan yang diberikan kepada penonton, secara serempak pun berwarna merah, pink, putih, biru hingga hijau menjadi lautan cahaya yang cantik. (*)