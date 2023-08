Jadwal Kick Off Liga 2 2023-2024 dan Pembagian Grupnya, Wakil Jabar Gabung Grup 2

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dua tim wakil Jawa Barat di Liga 2 2023-2024 bergabung di Grup 2 pada kompetisi yang akan dimulai 10 September 2023. Kompetisi ini akan berakhir pada 9 Maret 2024.

Sebanyak 28 tim yang bertarung dibagi dalam empat grup yang artinya setiap grup diisi tujuh tim.

PSKC Cimahi dan Persikab Kabupaten Bandung yang merupakan dua tim Jabar di ajang ini bergabung di Grup 2 bersama FC Bekasi City, Malut United FC, Nusantara United, PSIM Yogyakarta, dan Perserang Serang.

Menjelang kick off, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 2 juga telah menyampaikan berbagai informasi kepada para klub peserta melalui surat bernomor 467/LIB-COR/VII/2023.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, itu disampaikan beberapa informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi, satu di antaranya perihal format kompetisi yang akan digunakan pada musim ini.

Babak pendahuluan akan dimainkan dalam sistem double round robin, home and away.

Tiga klub teratas pada klasemen akhir setiap grup berhak melaju ke babak 12 besar.

Sementara empat klub terbawah pada klasemen akhir setiap grup akan tampil dalam babak play-off degradasi.

Babak 12 besar akan berisi tiga grup, masing-masing-masing grup terdiri atas empat klub dan bermain dalam sistem double round robin, home and away.

Nantinya tiga klub teratas pada klasemen akhir setiap grup berhak melaju ke semifinal. Runner up terbaik dari tiga grup tersebut berhak mendapatkan satu slot tambahan ke babak semifinal.

Kemudian untuk play-off degradasi akan diisi empat grup. Masing-masing grup terdiri atas empat klub dan bermain dalam sistem double round robin, home and away.

Nantinya, dua klub terbawah pada klasemen akhir akan terdegradasi, sehingga total klub yang terdegradasi adalah delapan klub.

Sementara bracket babak semifinal akan ditentukan dengan mekanisme draw atau undian dengan klausul khusus tidak ada tim yang satu grup di babak 12 besar, bermain dalam knock out, dua leg home and away.

Pemenang pertandingan semifinal melaju ke babak grand final sekaligus mendapatkan dua slot promosi ke Liga 1 2024/25.

