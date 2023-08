Tok-tok-tok! Vonis Majelis Hakim sudah Jatuh, Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Hanya Tertunduk

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Bandung, Jumat (18/8/2023).

Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Benny Eko Supriyadi.

Dalam amar putusannya, hakim menilai Sunjaya terbukti bersalah menerima suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sekitar Rp 64 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Sunjaya Purwadisastra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu, dakwaan kedua alternatif pertama, dan dakwaan ketiga alternatif pertama," ujar Benny saat membacakan amar putusannya.

Selain hukuman badan, Sunjaya pun dihukum denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama tiga bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis hakim hanya membebaskan terdakwa dari denda sebesar Rp 30 miliar subsider lima tahun kurungan penjara sebagaimana tuntutan jaksa.

Majelis hHakim dan Jaksa KPK berbeda pendapat soal nilai korupsi terdakwa.

Jaksa KPK meyakini Sunjaya melakukan korupsi sebesar Rp 66 miliar, sementara hakim menyebut nilai korupsi Sunjaya nilainya sekitar Rp 64 miliar dengan perincian Rp 53 miliar berasal setoran SKPD dan Rp 11 miliar dari setoran pengusaha.

Duit haram itu kemudian digunakan Sunjaya untuk membeli puluhan aset tanah dan bangunan serta dua unit kendaraan dan masuk dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sunjaya pun dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan pertama.

Juga Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama.

Serta Pasal Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga alternatif pertama. (*)