Fesyen Korean Style dan Celana Panjang Jeans Wanita dengan Cutting Highwaist Ini Banyak Diminati

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fesyen anak muda biasanya selalu mengikuti perkembangan tren dunia, termasuk berkiblat pada gaya busana dari luar negeri. Seperti demam K Pop atau drama Korea ikut mempengaruhi gaya berbusana anak muda saat ini.

Menangkap tren fesyen inilah, MKY Clothing memberikan pilihan busana yang sedang diminati diantaranya Korean Style dan celana panjang jeans wanita dengan cutting highwaist.

Bersamaan dengan perayaan HUT RI ke 78, MKY Clothing, brand fashion lokal Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 2016, makin meramaikan dunia fashion di Tanah Air dengan menambah offline store dengan pembukaan store barunya di Cihampelas Walk Bandung.

Baca juga: Tren Fesyen, Tampil Cantik dengan Outfit Sederhana

Pembukaan outlet baru ini dimeriahkan dengan acara Grand Opening, Fashion Show, Talk Show dan promo diskon sampai dengan 50 persen yang berlaku hingga 31 Agustus 2023.

Acara ini dihadiri juga oleh influencer, komunitas reseller dan berbagai fashion enthusiast dari berbagai kota.

Dengan tagline "Everyday is Runway & The World is Your Runaway!”, MKY Clothing menghadirkan produk-produk fashion wanita yang berkualitas tinggi dan cocok digunakan sehari-hari dengan harga yang terjangkau dan worth to buy.

Desain produk MKY Clothing terinsiprasi dari Korean Style (K-pop Culture, K-Drama, Korean S treet Style) namun disesuaikan dengan sentuhan-sentuhan lokal sehingga menghasilkan desain fashion ala Korea yang trendy dan fashionable yang cocok untuk segala kalangan wanita Indonesia dengan target usia 18 hingga 40 tahun.

Produk-produk MKY Clothing yang selalu diminati dan menjadi best selling items seperti celana panjang jeans wanita dengan cutting highwaist yang agak longgar di bagian paha atau lebih dikenal dengan nama High-Waist Boyfriend Jeans dan jeans dengan model pinggang tinggi dengan potongan bentuk kaki yang lurus atau populer dengan nama High-Waist Culotte Jeans.

Selain itu, ada juga berbagai produk fashion dari bahan rajut seperti kardigan, rompi rajut, dress dan outer dengan warna-warna pastel dan earth tone color yang menjadi produk-produk unggulan MKY Clothing.

Walaupun berhasil menjual ribuan produk setiap bulannya, MKY Clothing tetap konsisten dalam menjaga kualitas dan desain setiap produknya serta tetap berupaya memajukan perekonomian lokal dengan memproduksi produk-produk fashion tersebut dari berbagai UMKM jahit dan home industry di Kota Bandung.

Baca juga: Inovasi Produk, Fesyen Ini Hadirkan Kebutuhan Wanita Curvy Size Hingga Ukuran 7 XL

Selain bekerja sama dengan berbagai UMKM dan industri rumahan di Kota Bandung, pada acara Grand Opening ini MKY Clothing juga membuka kesempatan bagi wanita yang ingin menambah penghasilan dengan mengadakan program reseller.

Program reseller ini terbuka bagi semua wanita sebagai bentuk gerakan woman empower other woman.

“Produk fashion wanita, untuk wanita, melibatkan banyak pengrajin dan penjahit wanita, serta melibatkan berbagai UMKM yang dikelola oleh wanita merupakan bentuk nyata bahwa MKY Clothing turut berperan serta menggalakan peran penting wanita Indonesia. Setiap produknya di-design dan disesuaikan dengan bentuk tubuh rata-rata wanita Indonesia sehingga nyaman dipakai, bahan baku yang digunakan dipilih dari bahan-bahan tekstil berkualitas tinggi, setiap produk yang akan dijual ke konsumen akan dilakukan pengecekan quality control. Kami harapkan komitmen akan kualitas produk fashion yang baik dari MKY Clothing mampu memberikan rasa nyaman dan meningkatkan rasa percaya diri kepada setiap penggunanya.” ungkap Cory, pendiri MKY Clothing.