Sambut Kemerdekaan dengan Menyantap Menu Khas Nusantara Buatan Chef Ternama, Ada Nasi Ubi Ungu

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam rangka menyemarakkan hari kemerdekaan Indonesia, InterContinental Bandung Dago Pakar menawarkan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan bagi para pecinta kuliner.

Mengusung tema The Flavours of Indonesia, para tamu dapat menikmati berbagai hidangan khas nusantara yang lezat dan beragam mulai dari makanan khas Jawa, Bali, Sumatra hingga Sulawesi.

Anda bisa menikmati santapan khas Nusantara sambil ditemani pemandangan indah dari gemerlap lampu Kota Bandung dengan udara yang sejuk serta penampilan live music di Damai Restaurant.

Director of Marketing Communications InterContinental Bandung Dago Pakar, Dina Novia mengatakan Grill & Chill: The Flavours of Indonesia akan menghadirkan dua guest chef ternama yaitu Chef Ragil Wibowo dan Chef Made Yaskan dari InterContinental Bali.

Mereka berkolaborasi dengan executive chef Mahesa Iman Nugraha dan juga bartender Widianto Romansyah.

"Menu Grill & Chill: The Flavours of Indonesia tersedia pada 16 – 19 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB dengan harga Rp. 328.078 ++ per orang," kata Dina saat ditemui di InterContinental Bandung Dago Pakar, Senin (14/8/2023).

Chef Ragil Wibowo adalah seorang celebrity chef yang telah dinobatkan dengan tiga penghargaan berbeda dan salah satunya adalah Asian Cuisine Chef of The Year oleh World Gourmet Summit Awards of Excellence 2018.

Chef Ragil pun akan memanjakan lidah para tamu dengan makanan khas Indonesia seperti ilabulo udang, daging tinoransak, bebek rica-rica, dan masih banyak lagi.

Bagi Anda yang ingin merasakan hidangan khas Bali, Chef Made Yaskan, Sous Chef di InterContinental Bali Resort memiliki pengalamannya selama 28 tahun di dunia kuliner.

Ia akan menyajikan berbagai hidangan khas Bali yang otentik seperti bebek betutu, sate languan, tuna sambal matah, Gedang mekuah misi siap, dan lainnya.

Berbagai masakan nusantara seperti nasi kapau yang dilengkapi dengan randang lamak, gulai tunjang, ayam panggang, dan lainnya, serta nasi gudeg, sate station, nasi bakar station, dan berbagai macam hidangan lezat lainnya juga dapat disantap oleh para tamu.

Hidangan penutup seperti pancake durian, bika ambon, Apple malang Pie, Kopyor panacotta, dan varian hidangan penutup lainnya juga lengkap tersaji untuk menyempurnakan santap malam para tamu.

Keunikan menu lainnya adalah sajian special minuman yang terbuat dari bahan jamu dibuat oleh bartender, Widianto Romansyah.

"Ada tiga menu minuman yang berbahan dasar jamu diantaranya Mataram, The 1945, dan minuman segar mocktail bandrek," ujar Widi.

