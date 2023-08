Salma Salsabil Buat Kejutan di Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 RI, Warganet: Perjuangan 10 Tahun

TRIBUNJABAR.ID - Nama Salma Salsabil menjadi sorotan hingga menjadi trending topic di Twitter.

Hal itu lantaran penampilannya dalam rangkaian Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Negara, Kamis (17/8/2023).

Dalam kesempatan itu, juara Indonesia Idol 2023 ini menyanyikan lagu Simfoni Indonesia Raya ciptaan Guruh Soekarno Putra.

Salma Salsabil tampil cantik dengan menggunakan kain tradisional moti coklat.

Ia memadukannya dengan jilbab wana senada.

Dalam momen tersebut, Salma Salsabil tampil bersama Gita Bahana Nusantara.

Tamu undangan hingga masyarakat yang hadir di Istana pun tampaknya terpukau dengan suara gadis asal Probolinggo tersebut.

Tak hanya tamu undangan yang hadir langsung di Istana yang terpukau dengan penampilan Salma Salsabil, warganet pun tampak terpukau dengan penampilan gadis 21 tahun itu.

Hal tersebut mereka ungkapkan di media sosial Twitter dengan tagar #Salma17anDiIstanaNegara.

Cuitan dengan tagar tersebut bahkan mencapai lebih dari 30 ribu.

Mereka terlihat bangga dengan penampilan dan pencapaian Salma Salsabil bisa menjadi penyanyi pilihan di momen spesial ini.

@sal***.

She breaks that curse. She fly higher than we expect. Alot of people looking at her and love her. There is no success without failure. Congrats Salma, so proud of you.

@tru***.

SALMA - SIMFOMI RAYA INDONESIA KEREN BANGET SAL NNTI KITA TRENDINGKAN YA GUYSSS

SALMA DI ISTANA NEGARA.