Politeknik Pariwisata NHI Bandung Gelar Pembinaan Sikap Dasar & Profesi untuk Mahasiswa Baru

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Politeknik Pariwisata NHI Bandung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sikap Dasar & Profesi (PSDP) 2023 pada tanggal 7 – 11 Agustus 2023 yang diikuti sebanyak 652 mahasiswa baru. Kegiatan PSDP 2023 diadakan di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (SECAPA – AD) dan di Kampus Poltekpar NHI Bandung.

PSDP 2023 merupakan sebuah wadah untuk memperkenalkan dan mengajarkan sikap dasar serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku khususnya dalam pengambilan keputusan sebagai citra mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

PSDP 2023 memiliki tema GENESIS, diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti "asal mula" atau "awal" yang memiliki arti bahwa awal merupakan sebuah pembentukan karakter berlandaskan AHLAK Politeknik Pariwisata NHI Bandung sesuai insan pariwisata yang melibatkan pengembangan nilai-nilai, sikap, etika, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di Lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung. PSDP 2023 juga memiliki tagline yaitu, “NEW BEGINNING, NEW ME” yang memiliki arti bagaimana nantinya peserta PSDP 2023 mengalami permulaan yang baru ketika memasuki Politeknik Pariwisata NHI Bandung, sehingga permulaan yang baru ini akan menciptakan versi baru yang lebih baik dari diri peserta.

Adapun Tujuan dari kegiatan PSDP 2023 ini yaitu memberikan pembekalan kepada mahasiswa - mahasiswi baru agar dapat belajar dan beradaptasi untuk menciptakan versi baru siswa menjadi mahasiswa di lingkungan kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Selain itu untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai yang ada di Politeknik Pariwisata NHI Bandung melalui 5 Golden Rules (Well groomed, Greeting, Knock the Door, Smile Please, Say Thankyou) , Magic Words (baik, maaf, terima kasih) dan Sapta Pesona, serta dapat mengamalkan dan mengaplikasikan dalam sehari-hari khususnya di lingkungan Poltekpar NHI Bandung.

Memberikan wawasan kepada mahasiswa/i seputar Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai perwujudan disiplin dan rasa bela negara sebagai masyarakat Indonesia.

Kegiatan PSDP 2023 dimulai dengan kegiatan Pra-PSDP di tanggal 6 Agustus 2023 dan dilanjutkan selama selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 – 9 Agustus 2023 di SECAPA-AD untuk melatih mahasiswa – mahasiswi baru dalam meningkatan kedisiplinan, kebersamaan kerja dalam tim, dan kemandirian. Adapun materi kegiatan yang disampaikan di SECAPA-AD yaitu: Wawasan Kebangsaan, NKRI, Pancasila, Radikalisme, Bahaya Narkoba dan PBB yang telah disesuaikan dengan Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dikieluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Selanjutnya kegiatan PSDP 2023 dilaksanakan di Kampus Poltekpar NHI Bandung pada tanggal 10 – 11 Agustus 2023 dengan materi Code of Conduct, Professional Attitude in Tourism Industry, Job Opportunities in Tourism Industry, 5 Golden Rules , Pengenalan UKM, Senat Mahasiswa, dan HIMA Prodi, Tour de Campus, dan EnhaiiCare.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk pertama kalinya, Ketua Panitia Dosen Rizky Adhy SM, MM.Par., CHt.,CEP. mengusung kegiatan baru yaitu menyelenggarakan EnhaiiCare 2023. EnhaiiCare merupakan aktivitas pengabdian Masyarakat yang menjadi wujud aksi nyata Dosen dan Mahasiswa Poltekpar NHI Bandung, mengajak mahasiswa – mahasiswi baru untuk terjun langsung sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan sekitar.

EnhaiiCare dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Agustus 2023 dan dilakukan di 5 (lima) lokus di sektor pariwisata dan menggandeng Kecamatan Cidadap dengan total mencapai 30 lokus dengan pembagian Kelurahan Ledeng dan Kelurahan Hegarmanah.

Diharapkan hasil dari kegiatan EnhaiiCare ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

EnhaiiCare ini diresmikan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Ni Gusti Made Kerti Utami, B.A.,MM.Par, CHE dengan Kepala Kecamatan Cidadap Drs. Hilda Hendrawan dengan memberikan simbolis penyerahan pot bunga dan alat kebersihan, didampingi oleh Kepala Kelurahan Ledeng, Kepala Kelurahan Hegarmanah, dan Kepala Keluruhana Ciumbeluit, beserta Ketua Panitia Dosen PSDP 2023.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan PSDP 2023, mahasiswa - mahasiswi baru diharapkan bisa mendapatkan dan menerima pembekalan serta pengetahuan mengenai Lingkungan Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Serta mampu beradaptasi, memposisikan diri, dan menerapkan nilai AHLAK sebagai mahasiswa di lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Mendapatkan wawasan betapa pentingnya Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai perwujudan disiplin dan rasa bela negara sebagai masyarakat Indonesia.

Mengenal, mengamalkan serta mengaplikasikan 5 Golden Rules, 3 Magic Words dan Sapta Pesona dalam sehari-hari khususnya di lingkungan Poltekpar NHI Bandung.