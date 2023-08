Chord Lagu Peuyeum Bandung Versi Azmy Z, Lagu Sunda Populer Nining Meida, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Peuyeum Bandung.

Peuyeum Bandung adalah lagu Sunda yang dinyanyikan oleh Nining Meida.

Lagu Peuyeum Bandung begitu digemari berbagai kalangan bahkan banyak dinyanyikan ulang, salah satunya oleh Azmy Z.

Azmy Z merupakan gadis asal Bandung yang kerap menyanyikan lagu Sunda populer.

Chord Lagu Peuyeum Bandung

Intro :

Am B Em

(2x)

B

Em C Em

Di mana - mana di kampung di kota

Am B

Tos kakoncara ku nikmat rasana..

Em C Em

Sampeu asalna teu direka – reka

Am B Em

Naon namina..duh matak kabita..

D Em

Peuyeum Bandung kamasur

C B

Pangaosna teu luhur

Em Am

Ku sadaya kagaleuh

C B

Sepuh jeung murangkalih..



Em C Em

Mangga cobian..bilih panasara

Am

Peuyeum ti Bandung

B Em

Henteu sambarangan

Interlude : (2x)

Em C C Em

Em C Em

