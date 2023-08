Ungkapan Levy Madinda Setelah Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung, Bobotoh Masih Belum Puas

TRIBUNJABAR.ID - Ini kata Levy Madinda setelah cetak gol perdana untuk Persib Bandung.

Levy Madinda berhasil mencetak gol perdananya saat melawan Barito Putera di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (13/8/2023).

Pemain asal Gabon itu membobol gawang lawan pada menit 41.

Namun, sepakan jarak jauh Levy Madinda tak membuat Persib Bandung mendapatkan tiga poin.

Hal itu lantaran Murilo Mendes berhasil membobol gawang Maung Bandung pada menit 61.

Pertandingan pun berakhir dengan imbang.

Cetak gol perdananya untuk Persib Bandung, Levy Madinda mengungkapkan isi hatinya.

Levy Madinda bersyukur atas gol yang dicetaknya tersebut.

Ia meyakini bahwa pencapaiannya tak lepas dari peran Tuhan.

Meski tak berhasil membuat Persib Bandung menang, ia percaya hal tersebut sudah jalannya.

"I believe in GOD he did it no regret. (Saya percaya pada Tuhan dia melakukannya tanpa penyesalan)," kata Levy Madinda dikutip dari Instagram Storynya, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut, Levy Madinda menyebut dirinya bertekad akan fokus untuk laga selanjutnya.

Hal tersebut tampaknya menjadi kunci dirinya dapat mencetak gol.

"Just we stay focus for the next together we are more strong (pokoknya kita tetap fokus untuk selanjutnya bersama kita lebih kuat)," pungkasnya.