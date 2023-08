Syahdunya Nonton GMF Jazz In The Valley Menonton Musik Jazz di Alam Terbuka

Suasana GMF : Jazz In The Valley 2023

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Gaia Music Festival : Jazz In The Valley 2023 diselenggarakan selama dua hari yaitu pada 12-13 Agustus 2023 yang diadakan di Gaia Hotel Bandung, Jalan Dr Setiabudi No 430.

Pengunjung dari penikmat musik jazz pun tampak hadir memenuhi amphiteater Gaia Hotel Bandung untuk menonton penampilan musisi jazz tanah air.

Festival musik yang diadakan di alam terbuka ini memberikan pengalaman baru bagi penonton karena biasanya penampilan musik jazz hadir di area tertutup.

Gaia Music Festival : Jazz In The Valley 2023 ini juga mendapat perhatian dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang memberikan surat apresiasi.

Penampilan Nonaria yang atraktif di GMF : Jazz In The Valley 2023 ()

Surat tersebut dibacakan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (Kagak ADAK) Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Ni Gusti Made Kerti Utami.

Dalam suratnya Sandiaga Uno mengatakan jika event musik adalah salah satu pilihan bagi saya tarik masyarakat untuk berwisata.

"Gaia Music Festival punya keunikan tersendiri karena diadakan di alam terbuka, dikelilingi hijaunya lembah. Diharapkan event-event seperti ini bisa berlanjut dan menginspirasi bagi para musisi, artis untuk berwisata di Indonesia saja menonton Jazz In The Valley 2023," tuturnya.

Di hari pertama Gaia Music Festival : Jazz In The Valley 2023 ini menampilkan lima musisi tanah air mulai dari Deredia, Teza Sumendra, Nonaria, Syaharani & Queenfireworks, dan ditutup oleh Ardhito Pramono.

Penampilan Deredia yang begitu atraktif membuat penonton begitu semangat untuk bergoyang bersama.

Bahkan sang vokalis pun sering kali berinteraksi dengan pengunjung untuk menyanyi bersama.

Begitu pula dengan Teza Sumendra yang begitu memukau penonton dengan suara khasnya dan lagu-lagunya asyik untuk berjoget menikmati alunan musik.

Penampilan Ardhito Pramono di GMF : Jazz In The Valley 2023 (istimewa)

Musik swing jazz pun dimainkan oleh Nonaria yang menghibur penonton dengan lagu-lagunya seperti 'Kopral Jono', dan 'Nonton Bola'.

Syaharani & Queenfireworks membuka penampilannya lewat lagu 'Sayang Sayang Sayang' yang begitu syahdu.

Suasana malam yang dingin ditemani suara Syaharani yang lembut menjadi perpaduan sempurna untuk menonton musik jazz bersama pasangan.