Pemain Persib Bandung Ini Tak Akan Main Lawan Barito Putera, padahal Sudah Raih Satu Gelar

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Striker Persib Bandung, Ciro Alves terpilih jadi "Best Goal of The Week" pekan ketujuh, menjelang pertandingan kandang melawan Barito Putera di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (13/8/2023).

Diketahui Ciro mendapatkan gelar tersebut usai membobol gawang Persis Solo di Stadion Manahan, Solo pada 8 Agustus 2023 mendatang.

Kala itu, Ciro mendapatkan umpan cantik dari Marc Klok dan langsung melepaskan tembakan ke gawang Pancar Nur Widiastono.

Berkat golnya tersebut, Persib berhasil unggul 1-0 dari Persis Solo di menit 32.

Sayangnya gol Ciro Alves tidak mampu menghantarkan Maung Bandung meraih kemenangan karena Persis Solo mengakhiri pertandingan 1-2.

Meskipun menyumbangkan satu gelar untuk Persib, pemain berkewarganegaraan Brasil tersebut dipastikan tidak akan bermain pada laga Barito Putera.

Hal itu disebabkan karena Ciro mendapatkan sanksi berupa hukuman larangan bertanding pada dua pertandingan, akibat melanggar Pasal 55 Kode Etik Disiplin PSSI Tahun 2023.

Hukuman tersebut didapatkannya, saat Persib bertanding dengan Persis Solo di Stadion Manahan pada 8 Agustus 2023.

Baca juga: PREDIKSI SKOR Persib Bandung vs Barito Putera, Viking Majalengka Yakin Pemain Bernomor 19 Cetak Gol

"Merujuk pada Pasal 55 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023, Sdr. Ciro Henrique Alves Ferreira E. Silva diberikan hukuman tambahan larangan bermain sebanyak 2 (dua) pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan, dan berlaku pada pertandingan terdekat. Dan denda sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)," tulis salinan surat keputusan komdis PSSI yang didapatkan Tribunjabar.id, Sabtu (12/8).