Lionel Messi Gandeng Gadis Muda Cantik Jelang Laga Inter Miami vs Charlotte FC, Siapa Gadis Itu?

TRIBUNJABAR.ID - Menjelang kick off laga Inter Miami vs Charlotte FC, Lionel Messi didampingi oleh seorang gadis muda yang tersenyum ceria.

Siapa gerangan dia?

Ternyata Lionel Messi menggandeng Harper Seven Beckham saat berjalan dari lorong Stadion DRV PNK menjelang kick off laga Leagues Cup 2023 antara Inter Miami vs Charlotte FC, Sabtu (12/8/2023) pagi WIB.

Harper Seven Beckham tidak lain adalah anak keempat David Beckham, sang pemilik Inter Miami.

Harper adalah adik Brooklyn Joseph (24 tahun), Romeo James (20), dan Cruz (18).

Saat menemani Messi berjalan, gadis berusia 12 tahun itu tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaan.

Harper, yang pada laga-laga sebelumnya juga turut menonton langsung aksi Lionel Messi bareng Inter Miami di stadion, menunjukkan senyum terlebarnya.

Harper bahagia, Messi pun sedang bahagia.

Messi kembali memberikan kontribusi nyata dengan menyumbang satu gol dalam kemenangan 4-0 Inter Miami atas Charlotte FC.

Berkat kemenangan ini, Inter Miami yang dikapteni Messi berhak melaju ke semifinal Leagues Cup 2023 untuk meladeni Philadelpia Union.

Keberhasilan Inter Miami menapak jauh di ajang Leagues Cup 2023 tak bisa lepas dari kontribusi Messi.

Messi telah mencetak delapan gol dalam lima kesempatan membela Inter Miami di ajang Leagues Cup 2023.

Padahal, sebelum Messi bergabung, Inter Miami tengah dilanda paceklik kemenangan dalam 11 partai resmi.

“Messi terlihat bahagia. Ketika bahagia, dia membuat perbedaan,” tutur Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, yang turut langsung menyaksikan aksi Messi melawan Charlotte FC.

Ketika memutuskan berlabuh ke Inter Miami beberapa waktu lalu, Lionel Messi memang menyatakan niatnya memberikan lebih banyak waktu dan perhatian buat keluarga.

Ia ingin mencari kebahagiaan di Inter Miami setelah menghabiskan dua musim kurang menyenangkan bersama PSG.

"Dua tahun saya merasa tidak bahagia. Saya tak menikmati dan itu memengaruhi kehidupan keluarga saya."

"Saya banyak melewatkan hari-hari anak saya di sekolah," tutur Messi pada awal Juni silam. (*)