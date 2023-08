Jasa Tirta II Raih CSR Awards Lewat Pengolahan Limbah Eceng Gondok di Bendungan Jatiluhur

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Jasa Tirta II raih penghargaan TJSL & CSR award 2023 pilar lingkungan kategori platinum lewat program pengolahan limbah eceng gondok di Bendungan Ir H Juanda atau Bendungan Jatiluhur.

Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Resiko Jasa Tirta II, Indriani Widiastuti, pada kesempatan itu mendapat apresiasi the most committed BOD of BUMN on TJSL pilar lingkungan lewat upayanya mengawal keberlangsungan program TJSL yang berorientasi lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun program pengolahan limbah eceng gondok bertajuk danau bersih emas teraih, bermula dari permasalahan eceng gondok yang masif di Bendungan Jatiluhur.

Dari luas Bendungan Jatiluhur 8300 hektar, setelah dipetakan luas eceng gondoknya sekitar 300 hektar yang seharusnya bisa dimanfaatkan, namun menjadi gulma dan mengganggu kualitas air dan mengancam produk listrik di Jasa Tirta II.

"Program danau bersih emas teraih berbasis pemberdayaan masyarakat mengajak warga memanen eceng gondok yang ada di perairan Waduk Jatiluhur, kemudian dikumpulkan pada dumpling area dan diolah menjadi humus aktif dan enzymatic," katanya Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II, Indriani Widiastuti, Sabtu (12/8/2023) dari keterangan tertulisnya.

Indriani menambahkan, program itu mengutamakan kolaborasi dengan BUMN lain guna menghasilkan dampak lebih signifikan untuk masyarakat dan lingkungan.

"Adanya program pengolahan eceng gondok, masyarakat mendapat keterampilan baru pengolahan eceng gondok dan ada peluang menambah penghasilan dari produk humus aktif san enzymatic serta meningkatkan hasil peternakan dan pertanian dengan media tanam humus aktif dan nutrisi dari enzymatic," ujarnya.

Program pemanfaatan eceng gondok bisa mencegah percepatan pendangkalan waduk, meminimalisasi amoniak, memperbaiki kualitas air waduk, mempertahankan biota di dalam waduk, mengurangi populasi eceng gondok dan melestarikan waduk.

"Program ini kami harapkan bisa menciptakan hubungan harmonis dan meningkatkan gotong royong di antara masyarakat dan BUMN untuk bersama-sama membangun perekonomian masyarakat serta mengurangi limbah untuk lingkungan hidup yang lebih baik," kata Indriani.