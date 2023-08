Bule Peserta Event Surfing Cimaja Sukabumi Dibuat Takjub Lihat Dogdog Lojor dan Debus

Laporan Kontributor Tribunjabar.id M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Warga Negara Asing (WNA) alias bule dari berbagai negara dibuat takjub melihat persembahan dogdog lojor yang merupakan instrumen musik dari Kasepuhan Sirnaresmi dan atraksi debus yang diperlihatkan Paguyuban Padjadjaran Anyar.

Diketahui, dua kegiatan itu dilakukan dalam pembukaan Event Cimaja Surfing Festival (Surfival) rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke 153 di Pantai Cimaja, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (12/8/2023).

WNA yang melihat dua atraksi itu merupakan peselancar yang ikut berkompetisi di event Cimaja Surfival.

Salah seroang WNA asal Inggris, Phil, mengaku kagum melihat atraksi debus dan dogdog lojor.

Baca juga: Diikuti Lima Negara Luar, Cimaja Event Surfival Membuka Rangkaian HUT ke-153 Kabupaten Sukabumi

"Saya suka debus, saya pikir mungkin hati-hati dengan (goresan golok atraksi debus)," kata Phil sembari praktek atraksi debus yang ia lihat.

Ia mengatakan, atraksi debus pertama kali ia lihat, di negaranya tidak ada atraksi serupa.

"Ini menarik sekali saya suka, bagus, saya pertama (lihat), saya suka debus, tapi saya tidak mau coba, karena barbahaya, di Inggris tidak ada ini, ini pertama saya lihat, luar biasa," ucap Phil.

Sementara itu, WNA asal Jepang, Osaka, juga mengaku terpukau melihat atraksi debus yang dipertontonkan dalam pembukaan event Cimaja Surfival. Ia juga mengakut ketakutan ketika melihat atraksi debus yang baru pertama kali ia lihat.

"Very scary, when they saw their tongues being cut into pieces by weapons until they bled, very scared (sangat menakutkan sekali, ketika melihat lidah nya dipotong potong senjata sampai berdarah, mereka sangat takut)," ucap Osaka.*

Baca juga: Kata Bupati Sukabumi tentang Turis di Pantai Cimaja yang Berbenturan dengan Perda Minuman Beralkohol