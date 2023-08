10 Contoh Ucapan Selamat Hari Pramuka 14 Agustus 2023 dalam Bahasa Inggris, Jadikan Referensi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah contoh ucapan selamat Hari Pramuka 2023 dalam Bahasa Inggris.

Tak lama lagi Hari Pramuka 2023 akan segera disambut.

14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka dalam setiap tahunnya.

Dalam momen ini, Anda dapat berbagi ucapan pada sesama anggota pramuka.

Berikut Tribunjabar.id sajikan ucapan selamat Hari Pramuka 2023 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya.

1. "Happy Scouting Day! May the spirit of scouting continue to guide and inspire us."

(Selamat Hari Pramuka! Semoga semangat pramuka terus membimbing dan menginspirasi kita.)

2. "Wishing all scouts a fantastic Scouting Day celebration filled with unity and growth."

(Selamat merayakan Hari Pramuka kepada semua pramuka dengan penuh persatuan dan pertumbuhan.)

3. "To all scouts, may your journey in scouting be rewarding and full of memorable adventures."

(Untuk semua pramuka, semoga perjalananmu dalam pramuka memberikan penghargaan dan petualangan berkesan.)

4. "Happy Scouting Day! Let's continue to learn, lead, and make a positive impact on the world."

(Selamat Hari Pramuka! Mari terus belajar, memimpin, dan memberikan dampak positif pada dunia.)

5. "On this Scouting Day, let's renew our commitment to helping others and being responsible citizens."