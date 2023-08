Parade Foto Konferensi Pers Seminar Kolaborasi AFEBI, LAMEMBA, AACSB - ITB

Tribun Jabar/Gani Kurniawan

Dari kiri ke kanan narasumber Dosen SBM ITB Aurik Gustomo, Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) BM. Purwanto, Executive Vice President The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) International Geoff Perry, Plt. Wakil Dekan Akademik SBM ITB Tjandra Anggraeni, Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) Abdul Rahman Kadir dan moderator Dosen SBM ITB Nurlaela Arief menyampaikan paparannya dalam konferensi pers Seminar Kolaborasi Antara AFEBI, LAMEMBA, AACSB - ITB, di Kampus SBM ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/8/2023).