Dua Tahun Berdiri, Sukabumi Football Academy Moncer di Sejumlah Turnamen Bergengsi

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Berdiri sejak 2021, Sukabumi Football Academy (SFA) saat ini tengah berkembang, dengan diarsiteki eks pemain Persib, Aji Nurpijal.

Sejak dua tahun terakhir itu, SFA mengikuti berbagai turnamen sepakbola usia dini. Puncaknya, salah satu siswa SFA, dua kali mendapat kesempatan mengikuti ajang turnamen sepak bola Internasional remaja Gothia Cup di Swedia.

Wahyudi Sugandi, owner SFA mengatakan, kirah Sukabumi Football Academy tidak lepas dari disiplin dan fokus dalam membina para pemain.

Baca juga: Mantan Penyerang Persib Bandung Antar Bali United ke Puncak Klasemen Sementara Liga 1

Menilik latar belakangnya, Wahyudi ini merupakan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit swasta di Kota Sukabumi. Banyak tantangan yang dia hadapi dalam membangun SFA.

"Niat awal mengembangkan anak- anak yang berpotensi dan berprestasi, mengantarkan ke jalur yang tepat untuk meraih prestasi," kata Wahyudi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/8/2023).

Kunci keberhasilan SFA tidak terlepas dari kehadiran pelatih yang mumpuni dan berlisensi.

"Untuk memastikan materi pelatihan, kami menggaet pelatih Aji Nurpijal, mantan pemain Persib, beliau menjabat Dirtek SFA. Ini komitmen saya untuk prestasi anak - anak didik SFA, menghadirkan pelatih yang berlisensi, berpengalaman, jujur dan insya allah amanah bisa mendidik dan mengantarkan anak anak berproses sampai jenjang profesional, " ujar suami dari dr. Vicka Astrini Sari ini.

Saat ini, siswa didik SFA berjumlah 80 orang. Terdiri beberapa kelompok usia mulai usia kelas 8 tahun sanpai usia 18 tahun.

Di sisi lain, strategi SFA membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait, membuka jalan bagi SFA untuk bisa mengikuti turnamen-turnamen bergengsi.

Sederet prestasi berhasil diraih SFA.

Ini sebagian deretan prestasi SFA di berbagai turnamen :

- Juara 2 CR7 sport turnamen tahun 2023

- Juara 1 Komjur regional purwakarta 2023

- Juara 4 Bhayangkara Cup U15 2023

- Juara 4 Liga Top Skor Greater Jakarta U18 2022/2023

- Best goalkeeper Liga Top skor jakarta U18 2022/2023

- Juara 1 FJL Bandung Raya U18 tahun 2022

- Juara 2 FJL nasional U18 tahun 2023

- Best Player FJL Bandung Raya U18 2022

- Best coach FJL Bandung Raya U18 2022

- Juara 4 IJSL U12 2022

- Leader category bronze pada Barati Cup U13 2023.

Adapun dua siswa SFA bisa merumput di ajang Gothia Cup, Swedia setelah tampil Trengginas pada saat SFA mengikuti liga IJSL tahun 2022 dan turnamen Barati Cup tahun 2023.

"Alhamdulillah, dengan prestasi yang sudah diraih. Ya, ini tidak melulu soal fisik, kita membangun sikap mental ke anak-anak , kita tanamkan tidak boleh gampang bepuas diri, tidak sombong, adab kepada teman, kawan maupun lawan, pelatih saat di lapangan," ujar dia.