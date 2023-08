Diskon Khusus Pembelian Honda CB150X dan Supra GTR 150 di Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Daya Adicipta Motora (DAM) sebagai Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menawarkan program khusus pembelian sepeda motor Honda CB150X dengan diskon senilai Rp 1,5 juta selama bulan Agustus 2023.

Selain itu, konsumen yang membeli Honda Supra GTR 150 akan mendapatkan diskon senilai Rp 1 juta.



Promo menarik ini berlaku untuk pembelian secara cash maupun kredit, untuk memanfaatkan promo ini konsumen bisa langsung mengunjungi jaringan dealer sepeda motor Honda terdekat yang tersebar luas di wilayah Jawa Barat.



General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, “DAM selalu berkomitmen untuk selalu menyediakan layanan purna jual yang handal, termasuk layanan suku cadang yang berkualitas untuk menjaga performa optimal sepeda motor Honda kesayangan konsumen.

Melalui program ini, DAM berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan terjangkau bagi masyarakat Jawa Barat.”



Untuk memberikan kemudahan konsumen juga dapat berinteraksi langsung via Whatsapp dengan nomor telepon 0811-2291-723 melalui Virtual Sales Assistant bernama DARA yang merupakan chatbot yang siap membantu melayani kebutuhan konsumen Honda secara kapan saja dan dimana saja.



Honda CB150X tersedia dengan pilihan warna Sahara Matte Brown, Mandala Red, dan Amazon Matte Green dijual dengan harga on the road (OTR) Bandung Rp 33.875.000, dan untuk varian special edition, Volcano Matte Black dijual dengan harga Rp 34.375.000 OTR Bandung.



Sementara Honda Supra GTR 150 tipe Sporty dijual dengan harga OTR Bandung Rp 25.450.000, dan untuk tipe Exclusive dijual dengan harga Rp 25.725.000 OTR Bandung.