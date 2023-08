Chord dan Lirik Lagu Laleur Hejo, Lagu Sunda Perdana Azmy Z: Teu Kaop Ningali Nung Herang Saeutik

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Laleur Hejo.

Laleur Hejo merupakan lagu Sunda perdana atau original song dari Azmy Z.

Lagu ini diciptakan oleh Surabi Gelo yang dirilis pada 3 Oktober 2022.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Domba Kuring, Lagu Sunda Darso yang Dipopulerkan Azmy Z: Saha Jaluna

Lagu Azmy Z ini pun viral di media sosial, berikut chord dan liriknya.

Chord Lagu Laleur Hejo

Intro : Am

Am

boga kabogoh hayang nu geulis

Am

boga kabogoh hayang nu modis

G

beungeutna nu mulus siga artis

Am

jeung seu'eur acis

.

Am

gayana mah emang siga sultan

Am

tapi geningan loba samet'an

G

di sampeurkeun kalah beubeuleucetan

Am

jeung poho ingetan

.

Dm

matak wajar lamun manehna

Am

di runghal ku kabeh sa'antragana

F E

di poyokan ku kabeh babaturana

.

Reff :

Dm G

teu kaop ningali nung herang saeutik

C F

panona ngadadak cenghar bunceulik

Dm Am

teu kaop nempoan awakna montok

E Am

ngahuleung teu ngicep bari olohok

.

Dm G

kabeukina unggal poe kur lalajo

C

scrol tiktok

F

ngahayal jiga nu boloho

Dm Am

manehmah emang dasar laleur hejo

E Am

lalaki lieur hese jodo

.

Musik : Am Am Am

.

Am

gayana mah emang siga sultan

Am

tapi geningan loba samet'an

G

di sampeurkeun kalah beubeuleucetan

Am

jeung poho ingetan

.

Dm

matak wajar lamun manehna

Am

di runghal ku kabeh sa'antragana

F E

di poyokan ku kabeh babaturana

.

Reff :

Dm G

teu kaop ningali nung herang saeutik

C F

panona ngadadak cenghar bunceulik

Dm Am

teu kaop nempoan awakna montok

E Am

ngahuleung teu ngicep bari olohok

Dm G

kabeukina unggal poe kur lalajo

C

scrol tiktok

F

ngahayal jiga nu boloho

Dm Am

manehmah emang dasar laleur hejo

E Am

lalaki lieur hese jodo

.

Int. Am

.

Am

boga kabogoh hayang nu geulis

Am

boga kabogoh hayang nu modis

G

beungeutna nu mulus siga artis

Am

jeung seu'eur acis

.

Am

gayana mah emang siga sultan

Am

tapi geningan loba samet'an

G

di sampeurkeun kalah beubeuleucetan

Am

jeung poho ingetan

.

Dm

matak wajar lamun manehna

Am

di runghal ku kabeh sa'antragana

F E

di poyokan ku kabeh babaturana

.

Reff :

Dm G

teu kaop ningali nung herang saeutik

C F

panona ngadadak cenghar bunceulik

Dm Am

teu kaop nempoan awakna montok

E Am

ngahuleung teu ngicep bari olohok

Dm G

kabeukina unggal poe kur lalajo

C

scrol tiktok

F

ngahayal jiga nu boloho

Dm Am

manehmah emang dasar laleur hejo

E Am

lalaki lieur hese jodo

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.