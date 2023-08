Cari Pelajar Kreatif, DAM Gelar Seleksi AHM Best Student Regional Jawa Barat

Fikri Fadurohman dari SMK Karya Nasional Kuningan salah satu peserta AHM Best Student pada kategori Invensi

TRIBUNJABAR.ID, PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menggelar AHM Best Student (AHMBS) untuk menantang pelajar setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berlomba memaparkan gagasan dan karyanya dalam membangun negeri. Bertajuk “Gen Z Kuat, Indonesia Hebat”, perusahaan membuka pendaftaran kegiatan ini sejak 15 Maret hingga 20 Juli 2023 dengan mengajak generasi muda dalam mengangkat kepedulian serta menjawab isu global melalui karya kritis, kreatif, terstruktur, dan bermanfaat untuk negeri ini.



Memasuki gelaran ke-21, AHMBS 2023 digelar dengan menyajikan dua kategori perlombaan, yakni kategori ide dan kategori invensi dengan mengangkat isu ekonomi, sosial, serta lingkungan seperti yang tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDG’s). Para siswa multitalenta yang juga aktif di bidang sosial dan keagamaan, budaya dan olahraga dapat mengikuti kompetisi ini sesuai dengan minatnya sejalan dengan 17 indikator SDG’s.

Salah satu peserta dari SMK Telkom Bandung - Sitti Naurah sedang mempresentasikan karya nya kepada dewan juri AHM Best Student

Gen Z yang menjadi siswa sederajat SMA dengan tahun ajaran 2022-2023 dapat menuangkan karya terbaiknya di kategori Ide yakni gagasan karya atau konsep yang diwujudkan dalam bentuk minimal satu purwarupa atau sampel atau prototype, belum dibuat secara massal, dan belum dijual ke masyarakat umum. Ide yang masih dalam tahap konsep tetap memperhatikan unsur kemudahan penerapan dengan hasil berupa prototype.

Sementara itu pada kategori Invensi, para siswa dapat mempresentasikan karya sudah terwujud dalam produksi yang sudah digunakan minimal 3 bulan dan dibuat lebih dari 1 unit, sudah dijual ke masyarakat. Karya di Invensi ini sudah bisa diuji dampak yang dihasilkan bagi masyarakat berupa produk atau jasa.

Vidi Ramadhan Adhyaksa - SMK Telkom Bandung salah satu Kategori Ide pada ajang AHM Best Student (Istimewa)

Karya Gen Z ini dikurasi melalui seleksi berjenjang mulai dari seleksi administrasi, dilanjutkan bertarung di tingkat regional hingga nasional melalui makalah dan presentasi. Dari 72 siswa/siswi yang melakukan pendaftaran di Jawa Barat, kemudian disaring dan dilakukan penjurian secara internal oleh juri internal DAM. Ada 10 peserta terpilih yang maju ke tahap selanjutnya untuk mengikuti seleksi AHM Best Student Regional Jawa Barat yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2023.



Setelah melalui proses seleksi yang ketat, DAM mengumumkan 2 pemenang untuk kategori Ide yaitu Madlin Amandita dari SMAN 1 Rancaekek dan Moreno Dzakwan dari SMK Mitra Industri MM2100 Cikarang, serta 2 pemenang untuk kategori Invensi yaitu Fikri Fadurohman dari SMK Karya Nasional Kuningan dan Farrel Azka Saputra dari SMA IT Qordova Rancaekek.



General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, “Para pemenang seleksi ini akan berjuang dalam tahap seleksi nasional menghadapi ratusan pelajar lainnya dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Astra Honda Motor.”



“Melalui semangat Sinergi Bagi Negeri, ajang AHM Best Student digelar untuk menantang pelajar setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berlomba memaparkan gagasan dan karyanya dalam membangun negeri. Kami juga berharap karya dari para generasi muda ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka saja, namun berdampak untuk sesama,” ujar Handi.