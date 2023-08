Temukan Ragam Gaya Hidup Bersepeda Motor di Booth Honda GIIAS 2023

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 dengan menampilkan jajaran model sepeda motor Honda yang mencerminkan beragam gaya hidup bersepeda motor. Pilihan produk berteknologi tinggi dipamerkan di tiga titik ajang pameran di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, 10-20 Agustus 2023.



Total 11 model sepeda motor Honda siap menyapa pengunjung di booth AHM Hall 1, bersamaan dengan tampilnya empat produk yang bergantian dipajang di booth Pre Function Hall 10. Pengunjung GIIAS 2023 bisa merasakan performa dan kelincahan beberapa motor Honda untuk dicoba di area test ride.

Suasana Booth PT Astra Honda Motor (AHM) di Hall 1 dan hall 10 ICE BSD City pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung 10-20 Agustus 2023.

Sebagai langkah untuk semakin memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung realisasi netralitas karbon, AHM juga siap merilis sepeda motor listrik Honda terbaru yang akan memberi pengalaman berkendara baru bagi konsumen di Indonesia. Bertempat di zona Electric Vehicle (EV) Hall 1, produk baru ini ditemani booth penukaran baterai atau Honda Baterry Exchanger (BEx).



Sepeda motor listrik tersebut akan menemani 9 model lain di booth AHM Hall 1 yang merupakan model sepeda motor Honda pilihan untuk menemani aktivitas harian. Jajaran big bike dihadirkan di booth Pre Function Hall 10, yakni CBR1000RR-R dan CB650R yang merupakan sepeda motor berteknologi tinggi impian bikers sejati, CRF250L yang mewakili tunggangan para petualang sejati, serta XL750 Transalp yang desainnya diakui dunia dengan memenangi Red Dot Design Award 2023.

Sales People Booth AHM sedang melayani beberapa pengunjung GIIAS 2023.





Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan saat ini sepeda motor tak hanya menjadi sekadar alat mobilitas, tetapi sudah mencerminkan gaya hidup para pecinta otomotif. Karena itu, pada pameran GIIAS 2023, AHM menyuguhkan beragam pilihan dari berbagai segmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



”Ragam sepeda motor Honda di GIIAS 2023 bisa dijadikan teman berkendara menyenangkan sesuai kebutuhan, gaya hidup, maupun aktivitas harian konsumen kami. Komitmen perusahaan pada elektrifikasi juga tercermin dengan hadirnya zona elektrifikasi. Konsumen bisa melihat lebih dekat produk sepeda motor Honda sesuai pilihan dan karakternya,” ujar Octavianus.



Enam Zona

AHM menemani pengunjung GIIAS 2023 pada booth Hall 1 melalui enam zona. Selain zona EV, juga terdapat zona Fashion yang menampilkan New Honda Genio dan New Honda Scoopy yang berdesain fashionable dan tampil gaya sesuai dengan tren masa kini. Pada zona Big Scooter, AHM menghadirkan New Honda ADV160 sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang kaya fitur canggih, serta desain urban explorer yang tangguh dan kokoh. Model skutik premium Honda PCX160 hadir melengkapi zona ini ditemani skutik premium sporti Honda Vario160.



Masih ada zona Racing, terdapat sepeda motor karya anak bangsa CBR250RR yang siap menemani para pecinta kebebasan dalam berkendara. Mengusung konsep Total Control untuk memenuhi mimpi para pencinta sepeda motor sport berperforma tinggi, CBR250RR hadir dengan warna khas Tricolor. Selain itu, terdapat zona Urban yang diisi CB150R Streetfire.



Menempati zona Explorer, para pengunjung yang hobi bertualang di berbagai kondisi jalan, turing, hingga berkendara di perkotaan dapat menjumpai sepeda motor berpenampilan maskulin seperti Honda CRF150L. Model CB150X hadir di zona ini dan menjadi pilihan lain di pasar sepeda motor sport 150cc, dilengkapi dengan desain yang mendukung kebutuhan eksplorasi tempat baru.



Untuk memberikan pengalaman berkendara, konsumen dapat merasakan langsung sensasi menggunakan CB150X, Honda Vario160, hingga salah satu model big bike terlaris, Honda Rebel, yang siap dijajal performanya di area test ride GIIAS 2023.



AHM juga menghadirkan beragam apparel dan aksesoris resmi Honda Genuine Accessories untuk melengkapi gaya hidup dalam beraktivitas bersama sepeda motor Honda. Pada zona apparel, terbagi menjadi dua bagian, yakni apparel bertema lifestyle, urban, dan explorer, lalu di bagian lain khusus memajang apparel yang mewakili antusiasme di dunia balap, yakni edisi HRC.