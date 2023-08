Pemkot Bandung Sabet Juara II Asset Award 2023 Jabar, Ema Sampaikan Apresiasi dan Terima Kasih

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil menyabet juara II dalam ajang Asset Award 2023 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diterima oleh Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/8/2023 ) malam.

Setelah meraih penghargaan, Ema mewakili Pemkot Bandung menyampaikan apresiasi dan terima kasih.

Ia juga menyebut penghargaan ini merupakan kerja keras dari stakeholder di Pemkot Bandung, khususnya BKAD Kota Bandung.

“Tentunya ini kerja keras luar biasa dari rekan-rekan BKAD Kota Bandung. Karena berbicara aset di Kota Bandung, itu bukan persoalan yang mudah,” kata Ema.

Menurut Ema, Pemkot Bandung terus berbenah dalam hal penanganan aset.

Ema mengatakan, salah satu aspek keberhasilan Pemkot Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2020 tidak lepas dari keberhasilan penanganan aset.

“Perjalanannya cukup panjang, hingga akhirnya kita menyabet WTP sejak 2020, itu salah satu indikatornya adalah masalah aset,” ucap Ema.

Ia memastikan, Pemkot Bandung akan terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya mengenai penanganan aset.

Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah Bandung Geospasial. Medium ini akan memudahkan Pemkot Bandung dalam upaya menangani aset.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan selamat kepada seluruh pemenang dalam Asset Award 2023.

Ia berpesan agar tidak ada lagi aset di Jawa Barat yang tidak bermanfaat bagi kemajuan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Tidak boleh ada sejengkal pun tanah atau aset di Jawa Barat yang mubazir. Harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Ridwan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Jawa Barat Nanin Haryani menyampaikan, apresiasi pada Asset Award 2023 Jawa Barat ini diberikan kepada 4 kategori.

Di antaranya, kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah di Pemprov Jabar, SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat, dan Analisis High and Best Uses (HBU) oleh akademis/masyarakat umum.

Adapun Pemkot Bandung meraih juara kedua, setelah Pemerintah Kabupaten Sumedang (Peringkat I), dan mengungguli Pemerintah Kabupaten Sukabumi (peringkat III). (tiah sm)

