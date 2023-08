Pelaku Tawuran di Sukabumi yang Menyebabkan Seorang Pelajar Meninggal Dibekuk Polisi

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Pelaku tawuran yang menewaskan AR (18) di Jalan Pelabuhan II Jatimekar, Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10/08/2023), akhirnya ditangkap.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo, mengatakan, pelaku berinisial FRS (17) ditangkap di rumahnya di Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Kamis (10/08/2023) dini hari tadi.

"Alhamdulillah pukul 00.30 dini hari bahwa polisi berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan tawuran duel bersama korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia," ujarnya dalam keterangan rilisnya di Polres Sukabumi Kota.

Kronologi kejadiannya berawal saat kedua belah pihak itu melalui grup Whatsapp berjanji untuk tawuran di lokasi yang sudah ditentukan.

"Lalu terjadilah duel, tersangka membawa celurit, korban membawa corbek," kata Ari.

"Penyebab kematiannya jelas kemarin dikatakan dokter, bahwa luka di pangkal paha yang merupakan pembuluh darah besar sehingga korban kehabisan darah," tambah Ari.

Dari tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam, satu unit motor Beat, dan baju yang digunakan oleh pelaku.

Pelaku dijerat Pasal 76 C junto Pasal 80 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Kemudian Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun serta Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan menyebabkan kematian ancaman penjara 7 tahun. (*)