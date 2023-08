Jadwal Liga 1 Akhir Pekan Ini, Persib Bandung vs Barito Main Minggu Sore, Siaran Langsung Indosiar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung harus berhati-hati saat menjamu Barito Putera di pekan 8 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (13/8/2023) nanti.

Pertandingan Persib Bandung vs Barito Putera akan disiarkan langsung Indosiar, Live Streaming mulai pukul 15:00 WIB.

Persib Bandung tentu harus berhati-hati saat melawan Barito Putera yang memiliki modal bagus pada pertandingan sebelumnya.

Diketahui, Barito Putera berhasil mengalahkan Dewa United pada pekan ke-7 Liga 1 2023/2024.

Sementara Persib Bandung baru saja mengalami kekalahan di kandang Persis Solo.

Klub berjuluk Maung Bandung wajib menang saat menghadapi Barito Putera jika tidak ingin berada di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2023/2024.

Bek Persib Bandung Edo Febriansah (kanan) saat membayangi pemain Persis Solo pada laga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (8/8/2023) malam. (ligaindonesiabaru.com)

Pekan ke-8 Liga 1 2023/2024 sendiri akan dibuka dengan laga Bali United vs PSM Makassar di Stadion I Wayan Dipta pada Jumat (11/8/2023) pukul 15.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Bali United diprediksi bermain tampil lebih agresif saat menjamu PSM Makassar.

Ditambah lagi Bali United belum pernah menelan kekalahan saat menjamu PSM Makassar di kandangnya selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Persib Bandung Akan Kedatangan Tim Papan Atas yang Baru Saja Kalahkan Tim Dewa United

Meski demikian, PSM Makassar juga dalam tren positif dan mengusung misi mematahkan rekor buruk di kandang Bali United.

Hari kedua Sabtu (22/7/2023) akan ada dua pertandingan yang menarik, yakni Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang dan Persik Kediri vs Persis Solo.

Laga Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada pukul 15.00 WIB.

Persebaya Surabaya dalam semangat tinggi menghadapi saat menghadapi Persita Tangerang nanti.

Diketahui, Bajul Ijo baru saja mengemas kemenangan manis saat bertandang ke markas Bhayangkara FC dengan skor 1-2.

Sementara Persita Tangerang baru saja menelan kekalahan dari tim tamunya yakni PSM Makassar.

Dengan bermain di kandang sendiri, Persebaya Surabaya tentu akan memanfaatkan kondisi buruk yang tengah dialami Persita Tangerang.

Sementara duel Persik Kediri vs Persis Solo akan dihelat di Stadion Brawijaya pada pukul 19.00 WIB.

Persis Solo dalam optimisme tinggi seusai menumbangkan Persib Bandung dengan skor 2-1.

Kemenangan atas Persib Bandung membuat Persis Solo tampil percaya diri saat bertandang ke markas Persik Kediri nanti.

Lalu pada hari ketiga Minggu (13/8/2023) ada 4 pertandingan sekaligus yakni Persib Bandung vs Barito Putera, PSS Sleman vs Bhayangkara FC, Madura United vs Persija Jakarta, Borneo FC vs Persikabo 1973.

Jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan Delapan

Jumat, 11 Agustus 2023

Pukul 15.00 WIB - Bali United vs PSM Makassar (live Indosiar)

Sabtu, 12 Agustus 2023

Pukul 15.00 WIB - Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB - Persik Kediri vs Persis Solo (live Indosiar)

Minggu, 13 Agustus 2023

Pukul 15.00 WIB - Persib Bandung vs Barito Putera (live Indosiar)

Pukul 15.00 WIB - PSS Sleman vs Bhayangkara FC (live Vidio)

Pukul 19.00 WIB - Madura United vs Persija Jakarta (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB - Borneo FC vs Persikabo 1973 (live Vidio)

Senin, 14 Agustus 2023

Pukul 15.00 WIB - Dewa United vs PSIS Semarang (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB - Arema FC vs RANS Nusantara FC (live Indosiar)

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com