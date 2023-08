Prof Suwatno Raih Best Scientist In University Bidang Decision Science and Operations Management

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Guru Besar bidang Komunikasi Organisasi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si., raih best scientist in university (peringkat ke-1) di bidang Decision Science and Operations Management melalui bukunya Organizational Communication.

Sementara itu, untuk bidang Business & Management berada di peringkat ke-4.

Baca juga: Ini Alasan UPI Buka Pendaftaran Prodi Kedokteran, Sarana dan Fasilitasnya Ternyata Sudah Lengkap

Dosen di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) UPI ini memiliki 3 artikel paling populer versi Alper-Doger Scientific Index (AD). Berdasarkan rilis AD Scientific Index pada tahun 2023.

Buku-buku tersebut adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Prof. Suwatno Raih Best Scientist In University di Bidang Decision Science and Operations Management (istimewa)

Peraih Medali Emas ini cukup meyakinkan, karena Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI ini merupakan penulis buku terproduktif di UPI.

Baca juga: Empat Pegawai Honorer Pesta Sabu di Purwakarta, Guru Besar UPI: Perlu Tindakan Tegas dan Cepat

Tercatat ada 31 buku yang sudah diterbitkan, sementara itu ada 102 Opini yang terbit di berbagai media massa.

Tidak salah jika Prof. Suwatno aktif sebagai reviewer buku ajar di PUSKURBUK sejak tahun 2009 hingga sekarang.