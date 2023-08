Persib Bandung Gagal Menempatkan Pemain Best XI of The Week Pekan Ke-6 Liga 1 2023/2024

Persib Bandung tak satu pun menyumbang pemain dalam deretan Best XI of The Week ke-6 versi Liga Indonesia Baru.

Francisco Rivera dari Madura United menjadi Best Player of the Week.

Untuk pemain muda terbaik jatuh kepada pemain Bali United Kadel Arel Priyatna.

Susunan Best XI of The Week Pekan Ke-6

Penjaga gawang muda Persikabo 1973, Husna Al Malik terpilih masuk dalam Best XI of The Week pekan ke-6.

Kiper berusia 20 tahun itu tampil meyakinkan pada laga pekan ke-6 BRI Liga 1 2023/24 saat Pesikabo 1973 dijamu Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Pada laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 Laskar Padjajaran atas tuan rumah Persebaya itu, Husna Al Malik tampil brilian dengan beberapa penyelamatan penting.

Khususnya di menit ke-72 dimana Persebaya melakukan serangan bertubi-tubi yang masih dapat diantisipasi lini pertahanan Persikabo 1973.

Puncaknya adalah saat penjaga gawang bernomor punggung 33 itu menepis tendangan jarak jauh yang keras dan terarah dari Ripal Wahyudi.

“Syukur Alhamdulillah jika memang saya masuk dalam Best XI of The Week pekan ke-6. Ini menjadi lecutan untuk saya agar terus kerja keras dalam tiap kesempatan, terlebih saat dipercaya oleh pelatih dalam pertandingan,” kata Husna Al Malik, Senin (7/8/2023).

Ditanya mengenai resep penyelamatan gemilang yang dilakukan, Husna mengaku hanya berusaha selalu fokus sepanjang pertandingan.

“Fokus dan percaya dengan tim kita. Meskipun sebenarnya saya sempat grogi, Soalnya baru pertama kali merasakan atmosfer melawan Persebaya terlebih dengan suporternya yang banyak di stadion,” ucap Husna lagi.

Dia mengaku akan terus berjuang dan bekerja keras di kesempatan-kesempatan berikutnya.

“Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi daripada pertandingan sebelum-sebelumnya, bisa cleansheet di pertandingan berikutnya saat dipercaya oleh pelatih nanti,” pungkasnya.

Husna Al Malik di tiga laga terakhir Persikabo 1973 selalu dipercaya menjadi starter. Kiper asal Kabupaten Pati (Jawa Tengah) ini tampil penuh masing-masing 90 menit di tiap laganya. (liga indonesia baru)

