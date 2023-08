DAM Hadirkan Program Special Gift Khusus Pembelian New Honda Genio dan Vario 160 

TRIBUNJABAR.ID, PT Daya Adicipta Motora (DAM) bekerjasama dengan seluruh jaringan Dealer Honda di Jawa Barat menawarkan promo special gift untuk konsumen setianya. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada konsumen setia Honda yang telah setia memilih sepeda motor Honda sebagai kendaraan pilihan mereka, DAM menyiapkan jaket eksklusif khusus untuk pembelian New Honda Genio dan Vario 160 selama periode bulan Agustus.



Program New Honda Genio dan Vario 160 berlaku untuk pembelian secara cash atau kredit, selama persediaan masih ada. Konsumen dapat langsung mengunjungi jaringan dealer terdekat yang berada di wilayah Jawa Barat.

PT Astra Honda Motor (AHM) kembali memberikan sentuhan baru untuk New Honda Genio sehingga membuat penampilannya semakin segar. Striping didesain lebih stylish menguatkan kesan retro dengan garis yang simpel sesuai tren masa kini. Pilihan kombinasi warna baru juga hadir dan membuatnya semakin bergaya.



Sementara New Honda Vario 160 hadir dengan penyegaran melalui pilihan varian warna terbaru pada tipe CBS-ISS yang bergaya premium sporty dan semakin menambah kepercayaan diri pengendaranya. Penyegaran juga disematkan pada balutan stripe dan pilihan warna terbaru pada semua varian skutik besar Honda ini.



New Honda Genio dipasarkan dengan dua tipe, yaitu CBS dan CBS-ISS dengan total 6 pilihan warna stylish sesuai dengan trend gaya hidup masa kini. Tipe CBS dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Bandung Rp 19.600.000,-. Sedangkan tipe CBS-ISS dibanderol Rp 20.125.000,-.



New Honda Vario 160 dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Bandung pada tipe ABS adalah Rp 30.325.000,-. Harga tipe CBS-ISS dengan warna premium yakni Grande Matte White dan Grande Matte Black adalah Rp 27.300.000,-, sedangkan tipe CBS-ISS warna sporty yakni Active Matte Red dan Active Matte Black dipasarkan dengan harga Rp 27.550.000,-.



General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, “melalui program ini kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda dan spesial bagi konsumen setia kami. Kami berharap program special gift Jaket Eksklusif ini dapat melengkapi gaya hidup konsumen agar selalu menggunakan Jaket ketika mengendarai sepeda motor untuk selalu cari aman.”



Untuk memberikan kemudahan konsumen juga dapat berinteraksi langsung via Whatsapp dengan nomor telepon 0811-2291-723 melalui Virtual Sales Assistant bernama DARA yang merupakan chatbot yang siap membantu melayani kebutuhan konsumen Honda secara kapan saja dan dimana saja.



Selain itu, seluruh konsumen pengguna sepeda motor Honda di wilayah Jawa Barat juga dapat memanfaatkan aplikasi Daya Auto untuk mendapatkan kemudahan konsumen dalam melakukan booking servis tanpa antri melalui fitur booking service. Aplikasi Daya Auto dapat di download melalui Google Play Store dan iOS dengan menawarkan berbagai fitur-fitur, diantaranya adalah kemudahan booking service, online katalog motor dan suku cadang sepeda motor Honda, KPB digital, dan nikmati keseruan games dan hadiah menarik yang bisa ditukarkan dengan menggunakan poin Hepigo.