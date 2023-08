Chord Lagu Jang, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Oon B, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Jang.

Jang adalah lagu Sunda yang dinyanyikan oleh Oon B.

Karya-karya Oon B hingga kini banyak digemari berbagai kalangan.

Chord Lagu Jang - Oon B

Intro Am F Am

Am F Dm Am

F E Am

.

Am

Jang Hirup teh teu gampang

F

Teu cukup ku dipikiran

Am

bari kudu dilakonan

.

Am

Jang jalan kahirupan

F

henteu sapanjangna datar

Am

aya mudun jeung tanjakan

F

kudu sabar dina kurang

Am

ulah nepak dada benghar

F

salawasna kudu syukur

F E

eling kanu maha agung

Am

kade hidep bisi kufur

.

Am

Jang cing jadi jalma hade

F

cing jadi jelema gede

Am

benghar harta jembar hate

.

Am

Jang hidep cing ngajalma

F

turut parentah agama

Am

ulah jauh ti ulama

.

Dm

Nyobat sareng ahli tobat

Am

dalit sareng para kiai

F

hirup kena ku owah gingsir

F E

ngarah aya anu naggeuing

Am

mangsa lengkah ninggang salah

.

Chorus

Am

Cing pinter tur bener

F

cing jujur tong bohong

Dm

ulah nganyerikeun batur

Am

ngarah hirup loba dulur

.

Am

Raksa ucap lampah

F

tekad jeung tabe'at

Dm

ngarah pinanggih bagja

Am

salamet dunia akherat

.

F E

Jang.. ja..ang

Am

cing jadi jalma sholeh

.

Interlude Am F E Am

Am F E Am

.

Am

Jang cing jadi jalma hade

F

cing jadi jelema gede

Am

benghar harta jembar hate

.

Am

Jang hidep cing ngajalma

F

turut parentah agama

Am

ulah jauh ti ulama

.

Dm

Nyobat sareng ahli tobat

Am

dalit sareng para kiai

F

hirup kena ku owah gingsir

F E

ngarah aya anu naggeuing

Am

mangsa lengkah ninggang salah

.

Chorus

Am

Cing pinter tur bener

F

cing jujur tong bohong

Dm

ulah nganyerikeun batur

Am

ngarah hirup loba dulur

.

Am

Raksa ucap lampah

F

tekad jeung tabe'at

Dm

ngarah pinanggih bagja

Am

salamet dunia akherat

.

F E

Jang.. jaang

Am

cing jadi jalma sholeh

.

Chorus

Am

Cing pinter tur bener

F

cing jujur tong bohong

Dm

ulah nganyerikeun batur

Am

ngarah hirup loba dulur

.

Am

Raksa ucap lampah

F

tekad jeung tabe'at

Dm

ngarah pinanggih bagja

Am

salamet dunia akherat

.

F E

Jang.. jaang

Am

cing jadi jalma sholeh

F E

Jang.. jaang

Am

Hirup cing sholeh

Baca juga: Chord Lagu Batrawali, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Darso, Lengkap dengan Liriknya

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.